Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 septembrie

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

301 - CEA MAI VECHE REPUBLICĂ

Marinus, un pietrar creștin din Imperiul Roman, a fugit de persecuțiile religioase și s-a refugiat pe muntele Titano din Apenini. A construit acolo o mică biserică.

Astfel se naște statul care poartă și astăzi numele fondatorului său - San Marino. Cu timpul, alături de Marinus au venit și alți creștini persecutați.

San Marino este cea mai veche republică din lume. Țara este condusă de doi căpitani-generali, aleși pentru un mandat de 6 luni, asemeni consulilor Republicii Romane.

1967 - SUEDIA SCHIMBĂ BANDA

În Suedia are loc cel mai mare eveniment logistic din istoria țării. După ce zeci de ani șoferii au condus pe partea stângă, acum ei trec pe partea dreaptă.

Guvernul a decis schimbarea deoarece toți vecinii Suediei circulau pe partea dreaptă. De asemenea, 90% dintre suedezi aveau mașini cu volan pe stânga.

Schimbarea s-a produs cu foarte puține accidente. În Europa, doar în Marea Britanie, Irlanda, Malta și Cipru se mai circulă pe partea stângă a drumului.

1950 - PRIMUL CAMPION LA FORMULA 1

Giuseppe „Nino” Farina devine primul campion mondial la Formula 1. El revendică titlul după ce reușește să câștige Marele Premiu al Italiei, ultima cursă a sezonului.

Nino Farina a terminat campionatul cu 30 de puncte, cu trei mai multe decât colegul său de la Alfa-Romeo, Juan-Manuel Fangio. A fost singurul titlu al italianului.

Farina a rămas în F1 până în 1956, dar nu a repetat succesul inițial. Primul campion de Formula 1 a murit în 1966, când a făcut accident în drum spre o cursă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Angela Merkel
2
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
Vladimir Putin
3
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Recep Tayyip Erdogan
4
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
5
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 septembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 septembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 31 august
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 august
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 august
Recomandările redacţiei
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult...
photo-collage.png (80)
„Calul troian” al Rusiei în Italia o pune la încercare pe Giorgia...
statueta justitie
Verdict așteptat în procesul cu miză de 1 miliard de euro între...
Minneapolis Shooting
Atac armat în SUA: două persoane au fost ucise şi alte câteva...
Ultimele știri
Fenomen rar în Pacific. Trei cicloane simultane au traversat oceanul, din cauza unui episod El Nino fără precedent
Sam Altman compară inteligența artificială cu apariția electricității: „Nu e negociabil faptul că trebuie să o folosiţi”
Mirabela Grădinaru și Maia Sandu, împreună la o conferință despre siguranța copiilor pe internet, la Chișinău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent...
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Mirel Rădoi! Când o va antrena pe FCSB
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Risto Radunovic, out de la FCSB! Gigi Becali și-a explicat decizia
Adevărul
Ofensivă ucraineană discretă dusă de drone: sute de soldați ruși, în pericol de încercuire într-un sector...
Playtech
Ți-au intrat bani în cont de la o persoană pe care nu o cunoști. Îi poți cheltui sau trebuie să-i dai înapoi?
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a rămas ”mască” la mesajul primit pe telefon: ”Cum să zici așa ceva?”
Pro FM
Fiul lui John Lennon a devenit tată la 50 de ani. Imagini adorabile cu bebelușul lui Sean Ono Lennon: „Am...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Coșmarul logistic al navelor de război americane din Orientul Mijlociu
Newsweek
2.600.000 pensionari iau pensia pe card cu 2 zile mai devreme în septembrie. Când ajung pensiile prin Poștă?
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Sandra Bullock și-a băgat copiii în noul film. Louis și Laila au apariții-surpriză în „Practical Magic 2”...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...