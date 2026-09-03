digistoria

301 - CEA MAI VECHE REPUBLICĂ

Marinus, un pietrar creștin din Imperiul Roman, a fugit de persecuțiile religioase și s-a refugiat pe muntele Titano din Apenini. A construit acolo o mică biserică.

Astfel se naște statul care poartă și astăzi numele fondatorului său - San Marino. Cu timpul, alături de Marinus au venit și alți creștini persecutați.

San Marino este cea mai veche republică din lume. Țara este condusă de doi căpitani-generali, aleși pentru un mandat de 6 luni, asemeni consulilor Republicii Romane.

1967 - SUEDIA SCHIMBĂ BANDA

În Suedia are loc cel mai mare eveniment logistic din istoria țării. După ce zeci de ani șoferii au condus pe partea stângă, acum ei trec pe partea dreaptă.

Guvernul a decis schimbarea deoarece toți vecinii Suediei circulau pe partea dreaptă. De asemenea, 90% dintre suedezi aveau mașini cu volan pe stânga.

Schimbarea s-a produs cu foarte puține accidente. În Europa, doar în Marea Britanie, Irlanda, Malta și Cipru se mai circulă pe partea stângă a drumului.

1950 - PRIMUL CAMPION LA FORMULA 1

Giuseppe „Nino” Farina devine primul campion mondial la Formula 1. El revendică titlul după ce reușește să câștige Marele Premiu al Italiei, ultima cursă a sezonului.

Nino Farina a terminat campionatul cu 30 de puncte, cu trei mai multe decât colegul său de la Alfa-Romeo, Juan-Manuel Fangio. A fost singurul titlu al italianului.

Farina a rămas în F1 până în 1956, dar nu a repetat succesul inițial. Primul campion de Formula 1 a murit în 1966, când a făcut accident în drum spre o cursă.

Editor : C.S.