Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 21 ianuarie

Data publicării:

1911 - RALIU LEGENDAR

23 de mașini plecau de la linia de start din 11 puncte ale Europei către aceeași destinație: Monte Carlo. Era prima ediție a raliului legendar al micului principat european.

Această primă ediție a fost foarte diferită de raliul pe care îl știm azi. S-au punctat inclusiv eleganța mașinii și cât de curată era la sosire. Primul câștigător a fost un francez.

Ediția din 1936 a Raliului Monte Carlo a fost câștigată de doi români: Petre Cristea și Ion Zamfirescu. Cei doi au concurat cu un Ford V8 făcut la uzina Ford din București.

1981 - MAȘINA DIN VIITOR

Într-o fabrică din Irlanda de Nord, construită special, începe producția unei mașini care părea venită din viitor: caroserie din inox și uși care se deschideau în sus.

Producția a continuat până în 1982 și s-a terminat după ce fondatorul firmei a fost prins că făcea trafic de droguri. Mașina devine emblematică după seria „Înapoi în viitor”.

DeLorean DMC-12 era creația lui John DeLorean, fost șef la General Motors. Dar mai puțin cunoscut este faptul că era fiul unui imigrant român din Ardeal, Zaharia Delorean.

1976 - MAI RAPID CA SUNETUL

Avionul supersonic de pasageri Concorde intră în serviciu comercial cu Air France și British Airways. Primele rute au fost Londra - Bahrain și Paris - Rio.

Marca începutul erei supersonice pentru transportul aerian de pasageri. Concorde era o revoluție tehnologică și un triumf al colaborării dintre Franța și Marea Britanie.

Concorde nu a avut însă fost succesul comercial dorit. Doar 20 au fost construite, dintre care 14 au transportat pasageri. Era Concorde a durat 27 de ani, până în 2003.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

