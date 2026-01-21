Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 21 ianuarie Data publicării: 21.01.2026 08:28 Ce spune ministrul Finanțelor despre preluarea funcției de premier de la Ilie Bolojan Indianul devenit erou după ce a salvat fetița din lacul înghețat din Craiova a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni” Apariție de senzație a lui Emmanuel Macron. Președintele francez a purtat ochelari de soare în timp ce a susținut un discurs la Davos Fermierii români protestează la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur: „Măsurile UE nu ne vor salva producția de hrană” Bilanțul morților în Spania crește la 41. Peste 120 de persoane au fost rănite în accidentul feroviar din Adamuz Fermierii români se alătură protestelor de la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur Pasajul Basarab, „foarte periculos” după 15 ani fără recepție. Avertismentul unui inginer structurist Mărturia unui român rănit în tragedia din Spania „Nu punem mare preț pe bani, buze tip Kardashian sau sâni falși”. Reacția unor locuitori din Groenlanda la amenințările lui Trump 1911 - RALIU LEGENDAR 23 de mașini plecau de la linia de start din 11 puncte ale Europei către aceeași destinație: Monte Carlo. Era prima ediție a raliului legendar al micului principat european.Această primă ediție a fost foarte diferită de raliul pe care îl știm azi. S-au punctat inclusiv eleganța mașinii și cât de curată era la sosire. Primul câștigător a fost un francez.Ediția din 1936 a Raliului Monte Carlo a fost câștigată de doi români: Petre Cristea și Ion Zamfirescu. Cei doi au concurat cu un Ford V8 făcut la uzina Ford din București. 1981 - MAȘINA DIN VIITORÎntr-o fabrică din Irlanda de Nord, construită special, începe producția unei mașini care părea venită din viitor: caroserie din inox și uși care se deschideau în sus.Producția a continuat până în 1982 și s-a terminat după ce fondatorul firmei a fost prins că făcea trafic de droguri. Mașina devine emblematică după seria „Înapoi în viitor”.DeLorean DMC-12 era creația lui John DeLorean, fost șef la General Motors. Dar mai puțin cunoscut este faptul că era fiul unui imigrant român din Ardeal, Zaharia Delorean.1976 - MAI RAPID CA SUNETULAvionul supersonic de pasageri Concorde intră în serviciu comercial cu Air France și British Airways. Primele rute au fost Londra - Bahrain și Paris - Rio.Marca începutul erei supersonice pentru transportul aerian de pasageri. Concorde era o revoluție tehnologică și un triumf al colaborării dintre Franța și Marea Britanie.Concorde nu a avut însă fost succesul comercial dorit. Doar 20 au fost construite, dintre care 14 au transportat pasageri. Era Concorde a durat 27 de ani, până în 2003. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul... 2 Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează... 3 Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul... 4 Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a... 5 Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...