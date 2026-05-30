Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 mai Data publicării: 30.05.2026 15:07 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Reacția locatarilor din blocul lovit de dronă la Galați: Atunci ne-am dat seama cât de aproape am fost să murim MApN a semnat contracte de aproape 6 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei. Ce achiziții face România prin programul SAFE Val de fake news pe rețelele sociale. Tristan Tate: „Ucraina a atacat probabil România pentru a fura bani de la Uniunea Europeană” Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e pregătită să facă o anchetă Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a modificat traiectoria. Președintele, huiduit de cetățeni: „Demisia” Radu Miruță: România va semna opt proiecte pentru unele dintre cele mai moderne sisteme anti-dronă din lume Ambasadorul Rusiei, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite ale Rusiei. Consulul trebuie să părăsească țara în 72 de ore Primele imagini din interiorul blocului din Galați lovit de o dronă rusească 1431 IOANA D'ARC Ioana d'Arc, fata care a salvat Franța, era arsă pe rug în orașul Rouen, aflat atunci sub control englezesc. Fusese condamnată pentru erezie și blasfemie.Execuția fusese ordonată de un tribunal bisericesc, care făcea jocurile Angliei. Cinci dintre capetele de acuzare se legau de faptul că Ioana d'Arc purta haine bărbătești.După victoria Franței în războiul de 100 de ani, tânăra a fost reabilitată. În 1920, Ioana d'Arc a fost canonizată. Ea este sfântul-patron al Franței și erou național. 1911 CURSĂ LEGENDARĂSe dădea startul primei ediții a uneia dintre cele mai cunoscute curse de mașini din lume: Indianapolis 500. Numele îi vine de la distanța de concurs, 500 de mile.Circuitul din statul Indiana era pavat chiar și atunci. Distanța nu a fost aleasă întâmplător. Organizatorii au estimat că atât ar merge o mașină până la lăsarea serii.40 de mașini s-au aliniat la start, la primul Indy 500. 80.000 de oameni erau în tribune. Câștigător a fost Ray Harroun, care a avut o viteză medie de 120 km/h.2020 ASTRONAUȚI SPACEXO rachetă Falcon 9 a SpaceX decola de la Cape Canaveral din Florida. În vârf era capsula Crew Dragon, care avea la bord doi astronauți cu experiență ai NASA.După 19 ore, cei doi ajungeau pe Stația Spațială Internațională. Misiunea lor istorică a fost un succes. A fost primul zbor al SpaceX cu echipaj uman la bord.De asemenea, SpaceX devenea prima companie privată care trimitea astronauți în spațiu. După 9 ani, SUA nu mai depindeau de Rusia pentru zboruri către SSI. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost... 2 „Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce... 3 Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei... 4 Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați... 5 Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...