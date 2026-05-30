digistoria

1431 IOANA D'ARC

Ioana d'Arc, fata care a salvat Franța, era arsă pe rug în orașul Rouen, aflat atunci sub control englezesc. Fusese condamnată pentru erezie și blasfemie.

Execuția fusese ordonată de un tribunal bisericesc, care făcea jocurile Angliei. Cinci dintre capetele de acuzare se legau de faptul că Ioana d'Arc purta haine bărbătești.

După victoria Franței în războiul de 100 de ani, tânăra a fost reabilitată. În 1920, Ioana d'Arc a fost canonizată. Ea este sfântul-patron al Franței și erou național.

1911 CURSĂ LEGENDARĂ

Se dădea startul primei ediții a uneia dintre cele mai cunoscute curse de mașini din lume: Indianapolis 500. Numele îi vine de la distanța de concurs, 500 de mile.

Circuitul din statul Indiana era pavat chiar și atunci. Distanța nu a fost aleasă întâmplător. Organizatorii au estimat că atât ar merge o mașină până la lăsarea serii.

40 de mașini s-au aliniat la start, la primul Indy 500. 80.000 de oameni erau în tribune. Câștigător a fost Ray Harroun, care a avut o viteză medie de 120 km/h.

2020 ASTRONAUȚI SPACEX

O rachetă Falcon 9 a SpaceX decola de la Cape Canaveral din Florida. În vârf era capsula Crew Dragon, care avea la bord doi astronauți cu experiență ai NASA.

După 19 ore, cei doi ajungeau pe Stația Spațială Internațională. Misiunea lor istorică a fost un succes. A fost primul zbor al SpaceX cu echipaj uman la bord.

De asemenea, SpaceX devenea prima companie privată care trimitea astronauți în spațiu. După 9 ani, SUA nu mai depindeau de Rusia pentru zboruri către SSI.

