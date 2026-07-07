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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 iulie

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2005 - TERORISM ÎN INIMA LONDREI

În centrul Londrei, la ora de vârf a dimineții, în trei zone ale rețelei de metrou aveau loc explozii distrugătoare. O oră mai târziu, a sărit în aer un autobuz din oraș.

Patru teroriști sinucigași, care aveau bombele în rucsacuri, au comis atacurile. Au ucis 52 de oameni și au rănit alți 700. Este al doilea cel mai grav atac terorist din istoria UK.

Atacurile au coincis cu prima zi a summitului G8 din Scoția, dar și cu începutul procesului clericului radical Abu Hamza. Al-Qaida a revendicat atentatul, deși nu a avut legătură.

1946 - PRIMUL SFÂNT DIN STATELE UNITE

Papa Pius al XII-lea a canonizat-o pe maica Maria Cabrini, o misionară de origine italiană din Statele Unite. A fost primul cetățean SUA care a devenit sfânt catolic.

Maria Cabrini s-a născut în 1850 în Lombardia, pe atunci în Austria. În 1889, a ajuns în SUA, ca misionară, ca să ajute imigranții italieni care ajungeau atunci în țară.

A murit în 1917, în timp ce pregătea dulciuri de Crăciun pentru copii. Minunile care au dus la canonizare: a vindecat un copil orb și un enoriaș în fază terminală.

1928 - PÂINE FELIATĂ

O brutărie din statul american Missouri a fost prima de pe glob care a vândut pâine gata feliată. Vânzarea a început chiar de ziua inventatorului aparatului de tăiat pâinea.

Orașul unde se afla brutăria se mândrește și azi că este „casa pâinii feliate”. Ideea a prins rapid la public. Doi ani mai târziu, pâinea feliată era vândută la nivel național.

Fraza „cea mai grozavă chestie de după pâinea feliată” este folosită adesea pentru a descrie o invenție sau descoperire strălucită, care a dus la schimbări mari.

Editor : C.S.

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