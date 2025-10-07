Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 octombrie

Data publicării:

2001 - SUA INVADEAZĂ AFGANISTAN

După ce talibanii au refuzat să îl predea pe liderul terorist Osama bin Laden, principalul suspect în cazul atentatelor din SUA, americanii și aliații lor atacă Afganistanul.

Regimul taliban de la Kabul a căzut până la finalul anului. Dar forțele occidentale vor lupta încă 20 de ani împotriva unei insurgențe conduse de talibani și de al-Qaida.

Osama bin Laden, ținta inițială a invaziei, a fost găsit și ucis în 2011, dar în Pakistan. Războiul din Afganistan a fost cel mai lung război din istoria Statelor Unite.


2006 - JURNALIST ASASINAT

Jurnalista Anna Politkovskaia, unul dintre cei mai vocali și cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, este împușcată și ucisă în apartamentul său din Moscova.

După lungi procese, doi ceceni au fost condamnați pentru asasinarea Annei Politkovskaia. Dar nu se știe nici până în prezent cine a ordonat și plătit crima.

Anna Politkovskaia, fiica unor diplomați sovietici de origine ucraineană, era renumită pentru articolele sale, în care numea Rusia un stat mafiot condus de Putin.

1883 - CASTELUL REGELUI

Este inaugurat Castelul Peleș din Sinaia, în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Suveranul a fost cel care a plătit castelul, din fondurile sale private.

Construcția a durat 10 ani. Castelul Peleș era atunci lângă graniță. Dar Carol I știa că, după mult-dorita unire cu Transilvania, Peleș va ajunge în centrul țării întregite.

Aspectul castelului Peleș este inspirat din cel al castelelor germane. Clădirea și domeniul din jur se află și astăzi în proprietatea privată a Familie Regale a României.

