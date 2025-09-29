Cum pot fi tratate modern bolile cardiovasculare

Metodele actuale de tratament pentru boli cardiovasculare sunt în multe cazuri minim-invazive, iar abordarea lor de către o echipă multidisciplinară asigură rezultate excelente pe termen lung. Pentru a beneficia de tratamentul adecvat, adaptat nevoilor individuale, pacienții cu probleme cardiace se pot adresa unui centru medical specializat, care asigură acces la diferite opțiuni terapeutice și la o abordare integrată, oferită de medici cu vastă experiență, care formează echipa inimii.

Această echipă multidisciplinară este alcătuită din medici cu diferite specializări, precum cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, medicină de urgență, anestezie și terapie intensivă cardiovasculară. Specialiștii din echipa inimii investighează situațiile în care sunt prezente simptome cardiovasculare, cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, stabilesc diagnosticul exact și indică soluția terapeutică adaptată acestuia.

Persoanele care nu au un diagnostic stabilit de boală cardiovasculară sau cele care sunt în căutarea celei mai bune soluții terapeutice pentru afecțiunea lor trebuie mai întâi să se programeze pentru un consult de cardiologie. În cadrul consultului, are loc examinarea minuțioasă de către un medic cardiolog, care interpretează și rezultatele investigațiilor deja efectuate de pacient și, de la caz la caz, poate indica unele suplimentare.

Ulterior, pe baza rezultatelor investigațiilor, specialiștii echipei inimii decid care este cea mai potrivită variantă terapeutică pentru fiecare caz în parte. Atunci când tratamentul recomandat pentru afecțiunea cardiovasculară este o intervenție medicală, aceasta poate fi efectuată inclusiv prin metode minim invazive, endovasculare sau chirurgicale, în funcție de indicația stabilită. Aceste proceduri moderne sunt avantajoase pentru pacient datorită preciziei, riscului redus de complicații și recuperării rapide.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de cardiologie și la investigațiile de specialitate recomandate, fără a fi nevoiți să se deplaseze la alte centre medicale pentru efectuarea lor. Aceste examinări pot include și proceduri minim invazive de diagnostic, cum este coronarografia.

În funcție de tratamentul recomandat, în Laboratorul de Cateterism al Spitalului Clinic SANADOR, dotat cu două angiografe ultraperformante Philips Azurion 7, sunt efectuate cu succes proceduri de cardiologie intervențională, iar intervențiile de chirurgie cardiovasculară se desfășoară într-un bloc operator foarte bine dotat și complet digitalizat.

Toate tipurile de intervenții recomandate pentru tratarea unei boli cardiovasculare, prin abord clasic, deschis sau minim invaziv, sunt realizate în deplină siguranță, cu suportul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR, singura de categoria I din sistemul medical privat din România, pregătită să gestioneze eventualele situații neprevăzute, asigurând o stabilizare optimă. După operație, pacienții au acces la programe personalizate de recuperare medicală, care contribuie la reluarea activităților de zi cu zi într-un timp cât mai scurt.

În cazul apariției unei urgențe cardiovasculare, pacienții au acces la Compartimentul de Primiri Urgențe* al Spitalului Clinic SANADOR, disponibil 7 zile din 7, 24 de ore din 24, cu 26 de linii de gardă și acces permanent la investigații imagistice avansate.

*Serviciile de urgență se prestează contra cost.

Editor : A.D.V.