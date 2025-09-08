Live TV

Medicamente, dietă și inteligență artificială: noile descoperiri revoluționare pentru combaterea afecțiunilor cardiace

Bolile cardiovasculare reprezintă prima cauză de mortalitate în România. Credit foto: Guliver/Getty Images
Medici, oameni de știință și cercetători au împărtășit noi descoperiri privind modalitățile de abordare a afecțiunilor cardiace la reuniunea anuală din 2025 a Societății Europene de Cardiologie (ESC), cea mai mare conferință din lume dedicată bolilor cardiace, potrivit The Guardian.

La evenimentul de la Madrid au participat 33.000 de profesioniști din domeniul sănătății din 169 de țări. Peste 1.100 de sesiuni au prezentat cercetări „revoluționare”, noi ghiduri și studii clinice inovatoare.

„Congresul ESC din acest an marchează un punct de cotitură: cardiologia nu a fost niciodată mai dinamică, interdisciplinară și centrată pe pacient”, a declarat profesorul Felix Mahfoud, președintele comitetului de comunicare al ESC.

„Niciodată nu am văzut un număr atât de mare de studii clinice de ultimă oră din toate domeniile cardiologiei, prezentate și publicate simultan în reviste de top, care să informeze luarea deciziilor clinice și să îmbunătățească îngrijirea pacienților.”

Iată o sinteză a principalelor concluzii.

Medicină

Medicii din Madrid au salutat o nouă pilulă pentru pacienții cu hipertensiune arterială rezistentă la medicamentele existente, numind-o „revoluționară” și un „triumf al științei”.

La nivel global, 1,3 miliarde de oameni suferă de hipertensiune arterială, iar în jumătate din cazuri, hipertensiunea lor arterială este necontrolată sau rezistentă la tratamentele existente. Aceștia se confruntă cu un risc mult mai mare de infarct miocardic, accident vascular cerebral, boli de rinichi și deces prematur.

Un nou medicament – ​​baxdrostat – poate reduce semnificativ tensiunea arterială la persoanele ale căror niveluri rămân periculos de ridicate în ciuda faptului că iau mai multe medicamente.

Rezultatele studiului BaxHTN au arătat că, după 12 săptămâni, pacienții care au luat baxdrostat au înregistrat o scădere a tensiunii arteriale cu aproximativ 9-10 mmHg (milimetri de mercur, unitatea de măsură a tensiunii arteriale) mai mare decât cei cărora li s-a administrat placebo – o reducere suficient de mare pentru a diminua riscul cardiovascular.

Delegaților li s-a spus că au existat, de asemenea, descoperiri interesante despre medicamentele existente care ar putea ajuta pacienții cu afecțiuni cardiace.

Într-un studiu clinic, cercetătorii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina în prevenirea atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale. O nouă analiză a șapte studii clinice a arătat că pacienții care au luat clopidogrel au avut un risc cu 14% mai mic de evenimente cardiovasculare sau cerebrovasculare majore comparativ cu cei care au luat aspirină.

Un al doilea studiu a arătat că medicamentele pentru slăbit pot reduce la jumătate riscul spitalizării sau al decesului prematur al pacienților cu afecțiuni cardiace.

Dietă și exerciții fizice

Consumul de alimente bogate în potasiu, cum ar fi avocado, banane și spanac, ar putea reduce riscul de afecțiuni cardiace, spitalizare și deces cu 24%, au declarat cercetătorii danezi la conferință.

Cercetările anterioare au arătat că eliminarea sării din mese poate reduce riscul de probleme cardiace. Un nou studiu a arătat cât de mult potasiu, care crește cantitatea de sare pe care organismul o elimină din fluxul sanguin, ar putea ajuta la prevenirea problemelor cardiovasculare.

Nu sunteți fan al spanacului? Leguminoasele, peștele, nucile și semințele sunt, de asemenea, surse bune de potasiu, spun experții.

Exercițiile fizice sunt, de asemenea, esențiale pentru o inimă sănătoasă. Acestea pot reduce tensiunea arterială și ritmul cardiac în repaus, pot îmbunătăți nivelul colesterolului și vă pot ajuta să mențineți o greutate sănătoasă, ceea ce, la rândul său, reduce riscul de a dezvolta diabet zaharat de tip 2.

La Madrid, medicii au auzit despre un alt beneficiu potențial al activității fizice: vindecarea unei inimi frânte .

Inteligență artificială

Medicii au dezvoltat un stetoscop bazat pe inteligență artificială, care poate detecta trei afecțiuni cardiace în 15 secunde.

La două secole de la inventarea umilului stetoscop, o echipă de la Imperial College London și de la trustul NHS din domeniul sănătății Imperial College a conceput un sistem modern de înaltă tehnologie.

Acesta analizează mici diferențe în bătăile inimii și fluxului sanguin, nedetectabile de urechea umană, și efectuează în același timp o electrocardiogramă rapidă.

Capacitățile de inteligență artificială ale instrumentului înseamnă că poate detecta aproape instantaneu insuficiența cardiacă, bolile valvelor cardiace și ritmurile cardiace anormale.

Diagnosticarea timpurie a acestor trei afecțiuni cardiace este esențială. Stetoscopul cu inteligență artificială permite pacienților care au nevoie de tratament salvator să fie identificați mai devreme, înainte de a se îmbolnăvi grav.

Între timp, delegaților li s-a spus că un sistem revoluționar de scanare cu inteligență artificială crește numărul pacienților cu accident vascular cerebral care evită dizabilități grave, triplând rata de recuperare.

Și un nou instrument generativ de inteligență artificială – ESC Chat – transformă munca cardiologilor din întreaga lume. Chatbot-ul răspunde imediat la întrebările despre ghidurile clinice, economisind timp și oferind medicilor acces la recomandări, criterii de diagnostic și soluții de tratament.

Copii

Cardiomiopatia aritmogenă (ACM), care este de obicei genetică, este responsabilă pentru peste 10% din decesele subite cardiace la copii.

Acum, un simplu test cu tampon în obraz poate identifica copiii cu această afecțiune, cu cinci ani înainte de momentul în care ar fi diagnosticați în mod normal, potrivit unei cercetări prezentate la Madrid.

Experții de la spitalul Great Ormond Street și de la City St George's, Universitatea din Londra, dezvoltă acum testul de două minute în kituri de tampon care pot fi utilizate acasă și trimise pentru analiză.

În altă parte, medicii au tras un semnal de alarmă cu privire la nivelurile ridicate de vaping în rândul copiilor, declarând că sunt convinși că țigările electronice le provoacă daune ireversibile sănătății.

Cardiologii, cercetătorii și experții în sănătate au declarat că sunt „extrem de îngrijorați” de efectele nocive ale țigărilor electronice asupra a milioane de adolescenți și tineri, inclusiv expunerea la toxine și substanțe cancerigene – unele dintre ele fiind încă necunoscute.

Vaccinuri

Vaccinarea este considerată din ce în ce mai mult o măsură eficientă nu doar împotriva anumitor infecții, ci și pentru prevenirea bolilor sau evenimentelor cardiovasculare.

Delegații prezenți la conferință au fost informați despre prima analiză sistematică și meta-analiză globală a vaccinului împotriva zonei zoster. Rezultatele au arătat că injecția ar putea reduce riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral cu până la 18%.

O alergătoare de 92 de ani are mușchii unei tinere de 20 de ani și continuă să doboare recorduri. Care este secretul succesului ei

