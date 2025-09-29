Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan: Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele creșterii TVA și accizelor

Data actualizării: Data publicării:
taxe TVA
Foto: Shutterstock

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, la Digi24, că încasările statului din cotele mărite la TVA și accize se vor vedea în lunile octombrie-noiembrie, măsurile fiind în vigoare din luna august, pentru reducerea deficitului bugetar. 

„TVA-ul a crescut din august, dar el se încasează din septembrie. Nu vedem încă în încasări efectele creșterii de TVA. Tot ce vedem sunt estimările de la începutul anului. Acestea au fost gânditea prea optimist, pentru că realitatea arată că n-au fost realizate încăsările. 

În iulie și august am avut încasări suplimentare. E posibil ca parte să fie dintr-o mai bună activitate a ANAF, dar e posibil ca, știind că intră anumite taxe suplimentare, din luna următoare să se fi făcut niște operațiuni comerciale la valorile vechi, care să încerce să limiteze taxele care se achită, sunt operațiuni normale. 

Vom vedea în următoarele luni care sunt efectele acestor măsuri. E nevoie de 2-3 luni de zile ca să vezi cum se reașează plata impozitelor în noul context, cu noile valori ale TVA sau ale accizelor. În octombrie-noiembrie vom putea evalua un prim efect al acestui pachet de măsuri”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% la finele lunii iulie, şi a ajuns la 86,36 miliarde de lei, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanţelor. Anul trecut, deficitul bugetar era de 80,87 miliarde de lei în aceeaşi perioadă, respectiv 4,59% din PIB.

