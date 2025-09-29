Live TV

Live Video&Text Ilie Bolojan, în direct la Digi24: „Sunt bani de pensii și salarii”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ilie Bolojan dă asigurări că sunt bani de pensii și salarii

Premierul Ilie Bolojan răspunde în direct, de la ora 21:00, la Jurnalul de Seară de la Digi24, la întrebările cruciale legate de agenda Guvernului: reforma administrativă, planul Executivului de împărțire a banilor pentru ministere, ultimele date despre pensiile și salariile românilor, dar și soluția cu care vor veni cei din arcul guvernamental în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu primește girul CCR.

Ilie Bolojan dă asigurări că sunt bani de pensii și salarii

ACTUALIZARE 21:04 Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de Cosmin Prelipceanu, în direct la Digi24, dacă sunt bani de pensii și salarii. Răspunsul: „Sunt bani de pensii și salarii, iar aceasta recrificare asigură fluxurile de plăți pentru ca ele să fie achitate pana la sfârșitul anului”.

Cu referire la pensii, Ilie Bolojan a precizat că s-a alocat o sumă mică la rectificare, iar pe componenta de salarii au fost niște alocări suplimentare pentru a se asigura fluxul plăților pentru următoarele câteva luni”.

Știrea inițială. În plin proces de pregătire a rectificării bugetare, șeful Executivului va explica în direct cum se împart banii între ministere - cine pierde și cine câștigă. Rămâne deschisă și întrebarea cea mai presantă pentru milioane de români: de unde vor fi luați banii pentru plata pensiilor și salariilor, într-un an complicat financiar, în care factorii politici de decizie încearcă să eficientizeze cheltuielile.

Un al punct sensibil este soarta reformei pensiilor speciale ale magistraților - ce strategie are Guvernul în cazul în care proiectul nu primește undă verde din partea Curții Constituționale și care ar fi consecințele acestei decizii.

Totodată, premierul va fi întrebat despre reforma administrativă, atât la nivel local, cât și central, dar și despre termenul concret în care statul ar putea reuși să reducă din cheltuieli.

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit în această dimineață, la Palatul Victoria, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte ca Guvernul să publice rectificarea bugetară. Vor fi ministere de la care se vor tăia bani, inclusiv de la investiții, pentru ca altele să poată plăti pensiile și salariile angajaților. Din informațiile Digi24.ro, cei mai mulți bani vor merge la Ministerul Finanțelor, pentru plata dobânzilor, urmat de ministerele Muncii, Dezvoltării și Transporturilor.

Încercăm să aflăm, așadar, de la șeful Executivului răspunsuri la întrebările momentului:

  • Împărțirea banilor la rectificarea bugetară
  • Ministerele care pierd, ministerele care câștigă.
  • De unde se vor lua bani de pensii si salarii 
  • Ce va face Guvernul dacă pică reforma pensiilor speciale ale magistraților
  • Reforma administrativă locală și centrală
  • Când va reuși statul să reducă costurile

Editor : C.A. | Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari romani
MApN schimbă legile apărării. Câți bani vor câștiga românii care...
bancnote de 100 de lei
DOCUMENT Ministerul Finanțelor a publicat rectificarea bugetară...
moldova-ue-1536x860
Viziunea pro-UE a câștigat alegerile din R. Moldova, dar obstacolele...
ecusona al politiei romane
Se pregătește reforma MAI: Discuții despre comasări, creşterea...
Ultimele știri
AUR felicită partidul obscur intrat în Parlamentul R. Moldova și îndeamnă Chișinăul să voteze unirea cu România
Anchetă a polițiștilor la Constanța după ce un elev de clasa a III-a ar fi fost mușcat în zona genitală de un coleg
Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă în Europa se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cbani, pensie
Modificările aduse Pilonului II de pensii, adoptate de Senat. Cine își poate retrage toți banii într-o singură tranșă
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan felicită Republica Moldova pentru victoria pro-europeană: „Votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cât timp mai rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria?
ilie bolojan face declaratii
Reacții online la vizita lui Bolojan în Alba: cereri de scădere a prețului la curent și ironii despre „haina călcată în picioare”
whatsapp-image-2025-09-27-at-14-06-59
Premierul Ilie Bolojan, la catafalcul cardinalului Lucian Mureșan: Sunt prezent în semn de respect pentru viața acestuia
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile...
Fanatik.ro
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au...
Adevărul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Playtech
Cum să usuci nucile ca să nu mucegăiască. Trucuri pe care le foloseau bunicii
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde...
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Concluzia unui cuplu de români după patru ani în Tenerife: „A fost greu, dar merită. Casa noastră e aici acum”
Newsweek
În ce județe au intrat banii pe cardul de alimente? Ce pensie trebuie să ai ca să primești 125 lei?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu