Premierul Ilie Bolojan răspunde în direct, de la ora 21:00, la Jurnalul de Seară de la Digi24, la întrebările cruciale legate de agenda Guvernului: reforma administrativă, planul Executivului de împărțire a banilor pentru ministere, ultimele date despre pensiile și salariile românilor, dar și soluția cu care vor veni cei din arcul guvernamental în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu primește girul CCR.

Ilie Bolojan dă asigurări că sunt bani de pensii și salarii

ACTUALIZARE 21:04 Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de Cosmin Prelipceanu, în direct la Digi24, dacă sunt bani de pensii și salarii. Răspunsul: „Sunt bani de pensii și salarii, iar aceasta recrificare asigură fluxurile de plăți pentru ca ele să fie achitate pana la sfârșitul anului”.

Cu referire la pensii, Ilie Bolojan a precizat că „s-a alocat o sumă mică la rectificare, iar pe componenta de salarii au fost niște alocări suplimentare pentru a se asigura fluxul plăților pentru următoarele câteva luni”.

Știrea inițială. În plin proces de pregătire a rectificării bugetare, șeful Executivului va explica în direct cum se împart banii între ministere - cine pierde și cine câștigă. Rămâne deschisă și întrebarea cea mai presantă pentru milioane de români: de unde vor fi luați banii pentru plata pensiilor și salariilor, într-un an complicat financiar, în care factorii politici de decizie încearcă să eficientizeze cheltuielile.

Un al punct sensibil este soarta reformei pensiilor speciale ale magistraților - ce strategie are Guvernul în cazul în care proiectul nu primește undă verde din partea Curții Constituționale și care ar fi consecințele acestei decizii.

Totodată, premierul va fi întrebat despre reforma administrativă, atât la nivel local, cât și central, dar și despre termenul concret în care statul ar putea reuși să reducă din cheltuieli.

Liderii Coaliției de guvernare s-au reunit în această dimineață, la Palatul Victoria, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte ca Guvernul să publice rectificarea bugetară. Vor fi ministere de la care se vor tăia bani, inclusiv de la investiții, pentru ca altele să poată plăti pensiile și salariile angajaților. Din informațiile Digi24.ro, cei mai mulți bani vor merge la Ministerul Finanțelor, pentru plata dobânzilor, urmat de ministerele Muncii, Dezvoltării și Transporturilor.

Încercăm să aflăm, așadar, de la șeful Executivului răspunsuri la întrebările momentului:

Împărțirea banilor la rectificarea bugetară

Ministerele care pierd, ministerele care câștigă.

De unde se vor lua bani de pensii si salarii

Ce va face Guvernul dacă pică reforma pensiilor speciale ale magistraților

Reforma administrativă locală și centrală

Când va reuși statul să reducă costurile

