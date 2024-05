Cătălin Țone, expert antidrog: Cifrele au fost cosmetizate. Plasarea Agenției Antidrog la Ministerul de Interne este o eroare

Cătălin Țone, expert antidrog, a vorbit luni la „Interviurile Digi24.ro” despre timpul pierdut de România în lupta cu drogurile. El spune că „nu ne-am uitat” la țările din vest, și întotdeauna despre droguri „s-a vorbit cu mâna la gură”. În plus, „cifrele au fost cosmetizate sub o formă sau alta”, spune Țone. De asemenea, acesta consideră că plasarea Agenției Antidrog la Ministerul de Interne „este o eroare în care ne complacem”.

Alexandru Rotaru, jurnalist Digi24.ro: Care a fost momentul în care România nu a conștientizat dimeniunea problemei? A fost o fereastră de oportunitate fatidică, a fost un moment de tăcere absolută și de ignorare a problemei? De ce România pare că s-a transformat subit și extrem de rapid, dintr-o țară în care subiectul nu exista, într-o țară în care se produc droguri? Că vorbim de droguri ușoare, steroizi sau marijuana, care este răspândită pe scară largă în România.

Cătălin Țone, expert antidrog: Am pierdut timp, nu am avut educația necesară, nu ne-am uitat în Occident, n-am fost anticipativi, nu ne-am uitat la țările din Europa vestică. Ne-am trezit în fața unui șoc – despre antidrog s-a vorbit cu mâna la gură ani de zile, nu s-au discutat direct anumite probleme, cifrele au fost cosmetizate sub o formă sau alta, ba mai mult, cifrele nu au fost culese, în opinia mea.

S-a vrut o liniște, s-a vrut să se inoculeze faptul că totul este sub control, că nu sunt probleme.

Problema importantă a fost la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că acolo este agenția care se ocupă de această problematică extrem de importantă. Este singurul for care are toată greutatea strategiei. În opinia mea este incorectă poziția agenției, pentru că vorbim aici despre competențe care țin și de Ministerul Sănătății, de Ministerul Educației, Ministerul Familiei, al Justiției, pentru că se colectează anumite date de acolo.

Plasarea Agenției Antidrog la Ministerul de Interne este o eroare în care ne complacem, din cauza anumitor decidenți care nu vor practic să poziționeze agenția într-un loc mult mai important în România – este vorba despre Secretariatul General al Guvernului, sau direct la premier.

Editor : Liviu Cojan