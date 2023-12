Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, la Interviurile Digi24.ro, că, din datele pe care le au, Rusia a pierdut în război 500.000 de oameni, printre care se află morți, răniți, dispăruți, dar și cei luați prizonieri. El a adăugat că Vladimir Putin are nevoie de victorii pe front pentru a alimenta propaganda internă, explicând că actuala conducere este destul de șubredă, iar dacă va avea loc o creștere bruscă a pierderilor pe front, acest lucru ar putea provoca un val de proteste, care ar putea duce la căderea regimului.

„Este deja a treia iarnă grea, războiul este deja unul lung, de aproape doi ani. Nu uităm că a început în februarie 2022. Noi înțelegem perfect că Rusia va lovi populația civilă și infrastructura critică pe timp de iarnă, pentru că principalul obiectiv al Rusiei e să provoace cât mai multă suferință, în rândul a unui număr cât mai mare de civili. Prin urmare, în acest an, înțelegând ce va face Rusia, situația arată puțin altfel, din punct de vedere al apărării. Avem mult mai multe sisteme de apărare aeriană, prin urmare și obiectivele de infrastructură sunt mai apărate. Suntem gata. Rusia va face exact ceea ce a făcut și anul trecut”, a explicat Mihailo Podoliak.

Consilierul președintelui Zelenski a mai adăugat că, în ceea ce privește linia frontului, acolo luptele sunt la fel de intense ca acum două sau trei luni, unde, pe zi, în medie, sunt între 70 și 90 de confruntări directe între soldații ucraineni și cei ruși.

„În principal, aceste ciocniri sunt pe fronturile din Donețk, Avdiivka, Marinka, Kupeansk, Uhledar și Bahmut. Aceste acțiuni ofensive nu sunt foarte consistente, dar este angrenată o cantitate mare de tehnică și forță umană. Aici vorbim despre ofensiva rusească. Activitățile noastre de ofensivă sunt în direcția Zaporojie și cea din sud, motiv pentru care intensitatea ciocnirilor violente nu este în scădere. Noi credem că va fi la fel și în continuare, indiferent de cum va fi vremea”, a mai spus el.

Podoliak spune că în Rusia nu există democrație

Referitor la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia, Podoliak a explicat că acolo nu există democrație și nici alegeri. El a explicat că Putin are nevoie de victorii pe front pentru propaganda internă.

„Este o țară absolut autoritară. Urmează a cincea numire a lui Putin pentru al cincilea mandat. Prin urmare, asta nu are legătură cu ceea ce sunt alegerile. Nu trebuie să ne uităm la Rusia ca la o țară unde există concurență politică. A doua componentă: fără îndoială, Rusia, pentru propaganda internă, are nevoie de victorii, cel puțin cucerirea unor localități mici. Este absolut evident! Ei ar putea prezenta asta drept succesul industriei de apărare și al armatei. Prin acest lucru ar putea încuraja, în continuare, populația să susțină războiul. Al treilea aspect, unul foarte important: astăzi a fost desecretizat un raport al serviciilor secrete americane care spune că pierderile directe și indirecte ale rușilor, în război, sunt de peste 315.000 de oameni, aici vorbim despre cea mai modestă evaluare”, a mai precizat el.

Întrebat care sunt pierderile Rusiei până în prezent, Podoliak a răspuns că este vorba de peste 500.000 de oameni, printre care se află morți, răniți, dispăruți, dar și cei luați prizonieri.

„Dar, chiar dacă vorbim despre această evaluare modestă, 315.000, chiar și așa, serviciile americane spun că vorbim despre 80% din armata care ne-a invadat, adică Putin a pierdut 80% din armata cu care a început războiul. Prin urmare, el desfășoară mari campanii de mobilizare. Pentru Rusia, astăzi, nu există noțiunea prețului războiului. Ei sunt gata să piardă mai mulți oameni, un milion, doar ca să mai ucidă câțiva ucraineni și să mai cucerească un mic sătuc. Din acest motiv, trebuie să ne raportăm la Rusia în consecință. Ea va continua luptele pe linia frontului, noi vom respinge aceste atacuri. Am reușit să arătăm, timp de doi ani, că știm să luptăm”, a mai declarat el.

Totodată, a explicat că Ucraina, împreună cu aliații ei, discută despre posibilitatea găsirii unor tehnici mai avansate care să permită ca toată forța pe care o va trimite Putin pe front să poată fi distrusă.

„Este singura cale să încetăm acest război: Rusia să aibă atât de multe pierderi, încât în interiorul Rusiei să înceapă procesul de condamnare a războiului!”, a mai spus el.

Întrebat dacă mai există libertate de exprimare în Rusia și oameni care ar putea protesta față de regimul lui Putin, Podoliak a spus că la începutul războiului oamenii încă ieșeau în piețe și protestau, însă că în Rusia nu există politicieni de opoziție și nici puncte de vedere alternative.

„Va fi un protest al oamenilor care vor să supravețuiască. Reiterez, astăzi sunt peste 315.000 de vieți pierdute sau 500.000 de pierderi, după cum spunem noi. Aceste pierderi încă nu au înfuriat oamenii și nu i-a provocat să-și apere viețile, adică rușii, fără echivoc, sunt de acord să meargă în altă țară și să moară acolo. Noi credem că dacă va fi o creștere bruscă a pierderilor pe front, va începe prăbușirea sistemului de conducere din Rusia. Este singurul tip de protest, alături de un complot al elitelor, care ar putea duce la căderea regimului. Vedem că aproape în fiecare familie din Rusia de est există pierderi pe frontul din Ucraina. Un scenariu ar fi că aceste pierderi vor fi un fel de scânteie pentru proteste. Din punctul meu de vedere, este un anumit număr de pierderi, care îi vor face pe oameni să încerce să se apere de sistemul de conducere, din simplu motiv că vor să supravețuiască. Acesta este doar unul dintre scenarii. Pentru asta este nevoie, fără îndoială, să creștem posibilitatea noastră de a distruge forța umană rusă, astfel încât să se simtă și în Federația Rusă”, a mai explicat consilierul președintelui ucrainean.

Mai mult, a dezvăluit că există și un alt scenariu, paralel, care se referă la o presiune și mai mare din punctul de vedere al sancțiunilor.

Consilierul lui Zelenski a explicat că actuala conducere din Rusia este destul de șubredă

„Haideți să vorbim obiectiv. Rusia, din păcate, mai are suficiente resurse. Ea primește aceste resurse inclusiv din partea plătitorilor de taxe din Europa, care continuă să livreze, prin anumite companii, pieței din Federația Rusă. Acești bani sunt folosiți de Federația Rusă pe mobilizare, pentru a plăti compensații familiilor celor uciși sau, din contră, pentru a plăti mercenarii care ucid ucraineni. Nu uităm că în anul următor bugetul pentru armată, în Rusia, va constitui 40% din întregul buget. Dacă e să luăm și bugetele investițiilor locale, spre exemplu, vorbim de peste 200 de miliarde de dolari investiți în armată și industria de apărare. Dacă sancțiunile vor fi eficiente, Rusia va avea mai puțini bani. Banii constituie elementul cel mai important și, în esență, singurul stimulent care motivează rușii să meargă să ucidă cetățenii altei țări”, a mai adăugat el.

Podoliak a mai explicat că actuala conducere din Rusia este destul de șubredă și o criză globală acolo, cum ar fi prăbușirea liniei frontului sau spargerea frontului de către Ucraina, ar duce la consecințe de neoprit în Rusia.

„Noi am văzut cât de repede forța actuală pierde puterea, am văzut cât de repede regiuni întregi trec sub controlul a 5.000 de soldați Wagner care mergeau spre Moscova. În câteva ore ei au cucerit Rostov pe Don. Toate astea vorbesc despre faptul că actuala conducere din Rusia este destul de șubredă și o criză globală acolo, cum ar putea fi prăbușirea liniei frontului sau spargerea frontului de către Ucraina, ar duce la consecințe de neoprit în Federația Rusă. Putin acționează ca un lup nebun, încercând să obțină ceva pe front”, a conchis Mihailo Podoliak.

