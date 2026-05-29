Moșii de vară 2026: Ce alimente se împart în Sâmbăta Morților și câte farfurii se dau de pomană înainte de Rusalii

Moșii de vară, marcați pe 30 mai, preced sărbătoarea Rusaliilor și reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire din calendarul ortodox. Cunoscută și sub numele de Sâmbăta Morților, această zi este rezervată comemorării celor trecuți la cele veșnice. În biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii împart alimente și alte daruri în memoria rudelor și apropiaților. Obiceiul, păstrat de secole în numeroase comunități, reflectă respectul față de memoria înaintașilor și continuitatea unei tradiții profund înrădăcinate în spiritualitatea românească.

Praznicul, marcat cu cruce roșie în calendarul ortodox, are rădăcini adânci în cultura românească și s-a păstrat, de-a lungul generațiilor, ca o tradiție vie în spațiul spiritual autohton.

Moșii de vară 2026

Cu o zi înainte de Rusalii, credincioșii ortodocși marchează Moșii de vară, una dintre cele mai importante zile din an dedicate celor trecuți la cele veșnice. Momentul are o semnificație aparte în viața religioasă, fiind dedicat rugăciunii și cinstirii memoriei celor care au părăsit această lume. În biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii aduc colivă, colaci, fructe și alte daruri care sunt binecuvântate și împărțite în numele celor adormiți.

Dincolo de ritualul religios, această tradiție păstrează vie amintirea înaintașilor și exprimă valorile solidarității și ale generozității creștine. În multe comunități, ziua este marcată și prin vizite la cimitire, îngrijirea mormintelor și aprinderea lumânărilor, gesturi care reflectă respectul față de cei dispăruți și continuitatea unei moșteniri spirituale transmise de generații.

Alături de Moșii de toamnă, această zi de pomenire ocupă un loc important în calendarul ortodox, evidențiind importanța rugăciunii și a comemorării celor care au făcut parte din viața și istoria fiecărei familii.

Ce alimente se împart în Sâmbăta Morților

„Potrivit tradiției, în Sâmbăta Morților, credincioșii pregătesc coșuri și pachete care sunt aduse la biserică pentru a fi binecuvântate în cadrul slujbelor de pomenire. Deși obiceiurile pot varia de la o regiune la alta, anumite elemente se regăsesc în majoritatea comunităților, având o semnificație aparte în cadrul acestei zile.

Printre darurile oferite se numără coliva, simbol al pomenirii celor adormiți, vinul, lumânarea aprinsă, pomelnicul cu numele celor pentru care se înalță rugăciuni și prescura, pâinea folosită în cultul ortodox, pregătită adesea în gospodărie și marcată cu semnul crucii. Aceste ofrande sunt aduse ca expresie a credinței, a recunoștinței față de înaintași și a dorinței de a păstra vie memoria celor care au trecut la cele veșnice.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Cătălin Ștefan

În numeroase zone ale țării, Moșii de vară sunt marcați și prin oferirea de alimente specifice de sezon, precum orezul cu lapte sau cireșele, alături de vase, căni ori alte daruri împodobite cu flori și împărțite în memoria celor adormiți. Obiceiul este strâns legat de apropierea sărbătorii Rusaliilor, perioadă asociată în folclor cu bogăția și frumusețea naturii aflate în plină înflorire.

Către cine sunt împărțite darurile pregătite pentru pomenire

„De Moșii de vară, actul pomenirii depășește cadrul familiei și capătă o dimensiune comunitară. Potrivit tradiției, alimentele și darurile pregătite cu acest prilej sunt oferite nu doar rudelor sau apropiaților, ci și persoanelor aflate în dificultate, vecinilor ori altor membri ai comunității. Astfel, obiceiul devine o expresie a generozității și a grijii față de aproapele, valori esențiale în spiritualitatea creștină.

Momentul împărțirii pomenii este însoțit de formule consacrate precum „Dumnezeu să-l ierte!” și „Să fie primit!”, rostite de cel care oferă și de cel care primește. Aceste expresii dau profunzime gestului de milostenie și transformă un simplu act de dăruire într-un semn de respect, rugăciune și aducere aminte. Prin astfel de practici, memoria celor adormiți continuă să fie cinstită, iar legăturile dintre membrii comunității sunt întărite prin solidaritate și sprijin reciproc.”, a mai adăugat părintele

Câte vase se oferă de pomană de Moșii de vară

„În ceea ce privește numărul vaselor oferite de pomană, tradiția nu impune o regulă strictă. În multe familii, acestea sunt împărțite în număr de trei, ca simbol al Sfintei Treimi, însă obiceiurile diferă de la o comunitate la alta. Există și credincioși care aleg să pregătească darurile în funcție de numărul rudelor și apropiaților pe care doresc să îi pomenească, considerând că fiecare ofrandă reprezintă un gest de cinstire și rugăciune dedicat unei persoane trecute la cele veșnice.

În anumite regiuni ale țării, în pachetele oferite de pomană este așezat și un bănuț. În credința populară, acesta simbolizează sporul, bunăstarea și binecuvântarea, fiind considerat un semn al dorinței de a împărți nu doar hrană, ci și gânduri bune. Astfel de tradiții completează ritualul pomenirii și reflectă bogăția patrimoniului spiritual și cultural asociat Moșilor de vară.

Prin aceste obiceiuri păstrate din generație în generație, Moșii de vară rămân una dintre cele mai importante sărbători dedicate pomenirii celor adormiți, în care credința, tradiția și solidaritatea se împletesc într-un gest profund de respect și memorie.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Constantin Cristian

De ce sunt alese vase noi pentru acest obicei

„În tradiția ortodoxă, importanța pomenii nu este dată doar de alimentele oferite, ci și de felul în care acestea sunt pregătite și dăruite. Din acest motiv, bucatele sunt așezate, de regulă, în vase noi, curate și nefolosite, un obicei păstrat de generații și asociat cu respectul acordat celor pomeniți. Acest gest are o semnificație profund simbolică, exprimând puritatea intenției și grija cu care este săvârșită fapta de milostenie. Totodată, vasele noi reprezintă o formă de cinstire a memoriei celor trecuți la cele veșnice și reflectă considerația față de persoanele care primesc darurile.

În multe comunități, pachetele pregătite pentru pomană sunt completate cu obiecte de uz casnic, precum linguri, furculițe, cuțite, pahare sau căni. Astfel, darurile oferite nu au doar o valoare simbolică, ci și una practică, transformând actul de milostenie într-un gest de sprijin concret și de generozitate față de aproapele.

Fapte de milostenie în memoria celor plecați dintre noi

În calendarul ortodox există mai multe momente dedicate pomenirii generale a celor adormiți, iar Moșii de vară ocupă un loc aparte prin apropierea lor de sărbătoarea Rusaliilor. Celebrată în ajunul Pogorârii Sfântului Duh, această zi este asociată cu rugăciunea pentru cei trecuți la cele veșnice și cu speranța că aceștia vor avea parte de odihnă și de mila lui Dumnezeu.

În învățătura creștină, viața duhovnicească este întemeiată pe credință, fapte bune și lucrarea harului divin. În acest context, gesturile de milostenie și rugăciunile înălțate pentru cei adormiți capătă o semnificație aparte, fiind expresii ale iubirii și ale grijii față de cei care nu mai sunt printre noi.” , a conchis părintele Cătălin Ștefan

Editor : M.C.