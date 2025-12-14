Un start-up american susține că a creat un robot capabil să îndeplinească sarcini casnice de rutină, precum curățarea mesei și încărcarea mașinii de spălat vase, activități la care roboții de consum au întâmpinat dificultăți timp de ani de zile.

Sunday Robotics, companie cu sediul în California, afirmă că robotul său Memo a fost dezvoltat în mai puțin de doi ani și poate efectua sarcini obișnuite dintr-o locuință.

Într-un videoclip publicat de companie, Memo este prezentat ridicând obiecte de pe o masă și plasându-le în mașina de spălat vase. Robotul, montat pe roți, apare și operând un aparat de espresso, apoi împăturind șosete și ridicând două pahare de vin cu un singur braț.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cofondatorul Sunday Robotics, Tony Zhao, a declarat într-o postare pe platforma X că Memo reprezintă „un salt major în inteligenta artificială aplicată roboticii”, precizând că robotul nu a spart niciun pahar în peste 20 de demonstrații live.

Robot antrenat cu date reale colectate de la oameni

Manipularea obiectelor de uz casnic a reprezentat o provocare majoră pentru robotică, în special din cauza complexității controlului tactil necesar. Mâinile umane folosesc mii de receptori pentru a evalua forța și presiunea, iar reproducerea acestui nivel de finețe în sisteme mecanice a fost costisitoare și dificilă, scrie Euronews.

Sunday Robotics susține că Memo este antrenat pe baza datelor colectate de la oameni care efectuează sarcini reale. Robotul are „mâini” asemănătoare pieselor Lego, iar compania a dezvoltat o mănușă în aceeași formă pentru a înregistra mișcări și niveluri de forță.

Robotul Memo încarcă mașina de spălat vase. Sursa foto: Profimedia Images

Peste 500 de persoane din Statele Unite au participat la colectarea datelor, purtând mănușile și înregistrând informații necesare antrenării robotului.

Tony Zhao a declarat într-un interviu pentru podcastul TBPN că teleoperarea, controlul de la distanță al roboților, ar necesita „cu siguranță decenii” pentru a produce același volum de date necesar.

Compania afirmă că metoda cu mănuși este considerabil mai rentabilă decât teleoperarea. O mănușă folosită pentru colectarea datelor costă aproximativ 200 de dolari (circa 173 de euro), în timp ce un robot teleoperat ajunge la aproximativ 20.000 de dolari (17.300 de euro).

Potrivit Sunday Robotics, această abordare permite accelerarea procesului de antrenare, reducând totodată costurile implicate în dezvoltarea roboților casnici capabili să execute sarcini complexe.

Editor : M.I.