Live TV

Video Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele”

Data publicării:
maimuta zoo iarna
Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit:: Getty Images

Gerul de afară este suportat cu greu și de animalele de la zoo. Îngrijitorii fac tot posibilul pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste această perioadă. Cele mai sensibile sunt ținute doar în interior. În plus, primesc mai multă mâncare, dar și vitamine.

„Ia uite ce ți-am adus, ceva bun”, îi spune îngrijitorul unei maimuțe.

Meniurile animelelor de la Grădina Zoologică din Craiova au fost adaptate, pentru ca acestea să suporte mai ușor gerul.

„În pavilionul maimuțelor trebuie să fie o temperatură între 20 și 24 de grade Celsius. Cred că acum sunt cel puțin 22 de grade”, explică un îngrijitor de la zoo.

„Spațiile interioare sunt încălzite cu panouri radiante și calorifere. În ceea ce privește alimentația, li se suplimentează rația de hrană - carne, legume - și primesc suplimentar vitamine și calciu. Cele mai sensibile sunt maimuțele, papagalii, care stau mai mult în spațiul interior”, spune Daniela Mitroi, purtător de cuvânt RAADPFL Craiova.

Tigrii și leii sunt scoși afară doar când este soare.

„Fiind animale exotice, nu rezistă la temperaturi cu minus grade. Ele sunt obișnuite să trăiască în habitatul lor cu temperaturi ridicate de 20, 18 până la 24 de grade Celsius”, explică medicul veterinar George Diaconesa.

La Grădina Zoologică din Craiova trăiesc peste 200 de animale.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avionul apocalipsei. Foto captură video
1
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
taxe si impozite
2
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
theodor stolojan la digi24
3
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Manevre navale Brics Plus
4
Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în...
Traian Băsescu.
5
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Digi Sport
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Large Winter Storm Brings Rare Snowfall To Large Swath Of Southern States
Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal în toată țara
femeie cazuta pe gheata
Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada”
fata cu telefon mobil in mana
Cum a fost salvată o femeie din Craiova, agresată de soț, de un mesaj dat pe rețelele sociale. Bărbatul a fost reținut de polițiști
teisi
Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
ger frig termometru gettyimages
Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU
Recomandările redacţiei
impozit
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe...
Protests Against The Regime In Iran
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați...
spionul KGB Oleg Lialin
Povestea spionului KGB care a iubit prea mult. Cum a expus Oleg...
16.08.2025, Blick auf Upernavik
Cât l-ar costa pe Trump Groenlanda? Estimarea și activele. „O...
Ultimele știri
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Cum va arăta Cecenia după Kadîrov? Care sunt scenariile de succesiune și ce riscuri prezintă pentru Putin
Matt Damon a dezvăluit cum a reușit, la 55 de ani, să ajungă la greutatea pe care o avea în liceu. A eliminat un lucru din dietă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Drama trăită de un celebru fotbalist. A fost părăsit de tată încă de când era mic și a aflat ulterior că ar...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
S-a căsătorit ”cea mai frumoasă baschetbalistă din Europa”! Valentina Vignali și Fabio Stefanini au optat...
Adevărul
Vom aduce mâncare de la brazilienii care „dau cu insecticide la greu”? Explicațiile europarlamentarilor...
Playtech
Detaliu uluitor din ancheta morţii Rodicăi Stănoiu! Mesajul transmis înainte de a muri schimbă tot, ce i-a...
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi Sport
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3...
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Indiferență revoltătoare. Un bărbat a murit într-un autobuz. Motivul halucinant pentru care călătorii nu au...
Newsweek
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei
Digi FM
Sarah Paulson, omagiu profund personal pentru Diane Keaton, în ziua în care regretata actriță ar fi împlinit...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...