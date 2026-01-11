Gerul de afară este suportat cu greu și de animalele de la zoo. Îngrijitorii fac tot posibilul pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste această perioadă. Cele mai sensibile sunt ținute doar în interior. În plus, primesc mai multă mâncare, dar și vitamine.

„Ia uite ce ți-am adus, ceva bun”, îi spune îngrijitorul unei maimuțe.

Meniurile animelelor de la Grădina Zoologică din Craiova au fost adaptate, pentru ca acestea să suporte mai ușor gerul.

„În pavilionul maimuțelor trebuie să fie o temperatură între 20 și 24 de grade Celsius. Cred că acum sunt cel puțin 22 de grade”, explică un îngrijitor de la zoo.

„Spațiile interioare sunt încălzite cu panouri radiante și calorifere. În ceea ce privește alimentația, li se suplimentează rația de hrană - carne, legume - și primesc suplimentar vitamine și calciu. Cele mai sensibile sunt maimuțele, papagalii, care stau mai mult în spațiul interior”, spune Daniela Mitroi, purtător de cuvânt RAADPFL Craiova.

Tigrii și leii sunt scoși afară doar când este soare.

„Fiind animale exotice, nu rezistă la temperaturi cu minus grade. Ele sunt obișnuite să trăiască în habitatul lor cu temperaturi ridicate de 20, 18 până la 24 de grade Celsius”, explică medicul veterinar George Diaconesa.

La Grădina Zoologică din Craiova trăiesc peste 200 de animale.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia