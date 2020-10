Încă o vulpe a fost filmată pe străzile din Capitală. Oficial ASPA: „Ar putea să fie o problemă”

Vulpile încep să-și facă din ce în ce mai des apariția pe străzile din Capitală. După ce joi un șofer a surprins una în timp ce traversa o intersecție din saectorul 2, vineri un alt telespectator Digi24 a transmis redacției imagini cu o altă vulpe care se fuge pe o stradă din sectorul 1. Filmarea a fost trimisă pe numărul de Whatsapp al redacției, 0771 100 304.

Vulpea filmată joi în sectorul 2 a fost căutată ore bune de angajații de la Supravegherea și Protecția Animalelor, dar animalul a sfârșit tragic în cele din urmă, sub roțile unei mașini, la marginea Capitalei.

Directorul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor, Andrei Mina-Drăghici, spune că în București sunt foarte multe terenuri abandonate și lăsate neîngrijite de proprietari, în care animalele sălbatice care migrează din pădurile de lângă Capitală își pot face adăpost.

Locul unde a fost filmată vulpea de vineri este lângă Lacul Grivița și lângă pădurea de pe Strada Jandarmeriei și e posibil ca animalul să fi venit de acolo, a declarat pentru Digi24 Andrei Mina-Drăghici.

„Am trimis echipajele în zonă. Am anunțat DSV-ul, am anunțat Jandarmeria. Obligația legală este a DSV-ului pentru animalele sălbatice și încă de ieri am făcut un gruup de lucru ca să vedem dacă este o problemă sau sunt cazuri izolate. Faptul că au apărut două, în două zile consecutive, înseamnă că ar putea să fie o problemă”, a atras atenția oficialul.

El a explicat că autoritățile vor identifica toate zonele cu vegetație foarte mare de la marginea Bucureștiului sau din interiorul Bucureștiului, la fel și toate terenurile proprietate privată care au vegetație foarte mare, iar ulterior se va face o listă cu aceste zone și va fi trimisă către poliția locală și națională, care au în responsabilitate verificarea acestor terenuri.

Andrei Mina-Drăghici a reamintit că proprietarii sunt obligați să-și igienizeze terenurile.

În ceea ce privește pădurile de lângă București, se va face o evaluare a faunei și specialiștii vor încerca să determine de ce animalele migrează către oraș, a explicat directorul ASPA.

