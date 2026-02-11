Live TV

Video „Sunt haite mari”. Localitățile de lângă Dunăre, terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant și atacă noapte de noapte

Șacalii devin o problemă tot mai mare în mai multe zone din țară. Localitățile de lângă Dunăre sunt terorizate de aceste sălbăticiuni, care s-au înmulțit fără control și care atacă în fiecare noapte. Ciobanii se plâng că au rămas fără animale și cer autorităților să intervină, mai ales că urmează perioada de împerechere, când șacalii devin mai agresivi.

Oamenii din localitățile de lângă Dunăre nu mai au liniște din cauza șacalilor. Sălbăticiunile atacă fără frică animalele de la stâne sau din gospodării.

„În ultimele trei săptămâni, atacurile șacalilor s-au înmulțit la fermele de pe malul Dunării. La această stână au ucis 50 de animale”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

Nici măcar cu ajutorul câinilor nu reușesc ciobanii să alunge haitele de șacali care dau târcoale în fiecare noapte.

„Uitați mielușelul ăsta, e terminat! Degeaba sunt câini... Câinii sunt foarte buni, dar sunt legați în lanțuri și nu au ce să le facă”, spune cu amărâciune un cioban.

„Cum latră câinii și am dat cu proiectorul, îi vedem, ochii le sclipesc ca lanterna. Anul acesta a fost cel mai greu, aproape seară de seară. Oile acolo... și oaie, și miel mâncați. În fiecare seară ne ia câte una, două. La miei, și câte 5-6, că sunt micuți și-i ia și fug cu ei în gură. Sunt foarte mulți, înainte erau rari. Se înmulțesc, nu-i împuscă nimeni”, se plânge un alt cioban.

„Iau (n. red. șacalii) și câte 5, 6, 7 pe noapte. Mai ales mielușei sau ieduți. Sunt haite mari, vin și cate 10-15. Vin și câte două șatre. Nu dormim pe timp de noapte, facem cu rândul”, mărturisește un alt cioban.

Șacalul auriu este una dintre cele mai adaptabile și rezistente specii de mamifere, iar în lipsa prădătorilor naturali, aceste animale s-au înmulțit fără măsură în toată țara.

„Este vorba de folosirea mijloacelor de termoviziune. Un vânător la o mie dacă are astfel de mijloace. Cred că trebuie masuri mult mai agresive, cred că trebuie să se treacă la metodele de pe timpul celălalt, când erau folosite otrăvuri”, e de părere Sorin Sandu, primarul comunei Călărași, din județul Dolj.

În Delta Dunării, autoritățile au decis capturarea a 400 de șacali, până la sfârșitul anului. Oamenii de aici au ajuns să se teamă să iasă noaptea din case, din cauza lor.

„Atacă găini, curci, rațe, am avut reclamații. Am avut deja câteva acțiuni, trei sau patru până la data asta. Numărul de exemplare de șacali extrași este de 40 de exemplare, până acum”, a declarat, pentru Digi24, Bogdan Bulete, guvernatorul Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).

Institutul de Cercetare Delta Dunării estimează că în biosferă sunt acum aproximativ 2.400 de șacali, un număr mult prea mare.

reporteri: Elena Alexandru, Iulia Stanciu
operatori: Adrian Niță, Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

