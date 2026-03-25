Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Trump se laudă că a câștigat războiul. Iranul ironizează propunerea SUA de armistițiu

First responders inspect the remains of a residential building hit in an overnight strike during the U.S.-Israeli military campaign in Tabriz. Foto: Profimedia
Iată un rezumat al afirmațiilor lui Trump, prezentat de Sky News: Israelul declară că va lovi „întregul lanț al sistemului de rachete iranian" Trump aprobă trimiterea a peste 1.000 de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, potrivit unor surse Condițiile lui Trump pentru încetarea războiului - Planul în 15 puncte (presa israeliană) Scenariul unui acord de principiu rapid și ambiguu le provoacă nopți albe liderilor israelieni Ambasadorul israelian la ONU afirmă că Israelul nu participă la niciuna dintre discuțiile cu Iranul despre care s-a vorbit

Donald Trump a prezentat o serie de declarații îndrăznețe cu privire la războiul cu Iranul într-un discurs tipic plin de vești-bombă, ținut la Casa Albă. În teren, însă, războiul a intrat în cea de-a 26-a zi, și niciuna dintre tabere nu pare să slăbească din intensitatea atacurilor. De altfel, Armata israeliană afirmă că acționează „conform unui plan neschimbat” în Iran și Liban, indiferent de eventualele discuții menite să conducă la un acord de încetare a ostilităților. În SUA, Trump spune că Iranul a promis că nu va deține niciodată o armă nucleară și a dat asigurări că sunt în desfășurare negocieri cu Teheranul. Cu cine, de la Teheran? Cu „persoanele potrivite” din Iran, care „doresc foarte mult să încheie un acord”. Aceasta se întâmplă pe fondul apariției unor informații potrivit cărora SUA au elaborat un document în 15 puncte pentru a încerca să pună capăt războiului – similar cu ceea ce au făcut și în alte conflicte.

ACTUALIZARE 08:14 Un purtător de cuvânt al Armatei iraniene a luat în derâdere încercările SUA de a încheia un acord de armistițiu, insistând că americanii negocia doar cu ei înșiși, potrivit AP, citată de The Guardian.

Într-o înregistrare video difuzată, miercuri, la televiziunea de stat, locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari a susținut că puterea strategică a SUA s-a transformat într-un „eșec strategic”.

„Cea care pretinde a fi o superputere globală ar fi ieșit deja din încurcătură dacă ar fi putut. Nu vă deghizați înfrângerea într-un acord. Era voastră de promisiuni deșarte a luat sfârșit.

Au ajuns conflictele voastre interne în punctul în care negociați cu voi înșivă?

Declarația lui Zolfaghari a venit la scurt timp după ce administrația Trump a trimis Iranului un plan de armistițiu în 15 puncte prin intermediul Pakistanului.

„Primul și ultimul nostru cuvânt au fost aceleași încă din prima zi și așa va rămâne: cineva ca noi nu se va împăca niciodată cu cineva ca voi”, a spus Zolfaghari. „Nici acum, nici niciodată.”

Știrea inițială. Însă, anterior, Iranul a promis că va lupta până la „victoria completă”, după ce a respins ca fiind „știri false” afirmația lui Trump potrivit căreia SUA și Iranul ar fi purtat discuții „foarte bune și productive” pentru a pune capăt războiului.

Un detaliu, însă: potrivit Financial Times, Iranul a comunicat membrilor agenției maritime a ONU că „navele neostile” pot traversa Strâmtoarea Ormuz, dacă își coordonează trecerea cu autoritățile iraniene.

Marți, Pakistanul s-a oferit să găzduiască negocierile de pace.

Prim-ministrul Shehbaz Sharif a declarat pe rețelele de socializare: „Sub rezerva acordului SUA și al Iranului, Pakistanul este pregătit și onorat să fie gazda care să faciliteze negocieri constructive și decisive pentru o soluționare cuprinzătoare a conflictului actual.”

Sharif i-a menționat în postare pe Donald Trump, pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și pe ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi.

Iată un rezumat al afirmațiilor lui Trump, prezentat de Sky News:

  • Iranul a convenit cu SUA că nu va deține niciodată o armă nucleară;
  • Iranul a oferit SUA „un cadou foarte mare, în valoare de o sumă uriașă de bani”, legat de petrol și gaze și de Strâmtoarea Ormuz;
  • A avut loc „o schimbare de regim” în Iran de la începutul războiului;
  • SUA au „câștigat acest război”
  • Dacă SUA ar vrea să distrugă centralele electrice din Iran, „ei nu pot face nimic în privința asta”;
  • Negocierile cu Iranul – conduse de Jared Kushner, Steve Witkoff, JD Vance și Marco Rubio – au loc deja;
  • Washingtonul discută cu „persoanele potrivite” din Iran și „acestea doresc foarte mult să încheie un acord”.

Israelul declară că va lovi „întregul lanț al sistemului de rachete iranian”

Armata israeliană a promis marți că va lovi „întregul lanț al sistemului de rachete iranian”, după o nouă zi de tiruri provenite din Iran, care au provocat rănirea a circa 10 persoane în toată țara și pagube importante în Tel Aviv.

În total, marți au fost emise 12 alerte începând de la miezul nopții în Israel pentru a avertiza asupra sosirii rachetelor iraniene.

„Lovim întregul lanț al sistemului de rachete, de la locurile de producție până la lansatoare și rachetele în sine”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Effie Defrin. „Regimul încearcă la fiecare câteva zile să-și concentreze eforturile și să lanseze salve mai puternice, în principal în direcția centrelor populate. Suntem pregătiți pentru asta”, a adăugat el în cadrul unei conferințe de presă televizate.

Trump aprobă trimiterea a peste 1.000 de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, potrivit unor surse

Donald Trump a aprobat trimiterea a peste 1.000 de soldați în Orientul Mijlociu, au declarat surse citate de Sky News.

Soldații provin din Divizia 82 Aeropurtată, potrivit celor două surse.

Președintele a aprobat desfășurarea trupelor aseară, iar ordinele sunt redactate astăzi pentru cartierul general, personalul și unele forțe terestre, dar nu pentru întreaga brigadă, au declarat sursele citate.

Brigada completă este formată din peste 3.000 de soldați, dar această desfășurare va fi mai mică de jumătate din acest număr, sub 1.500 de soldați - clarificând informațiile anterioare conform cărora ar fi fost trimiși mii de soldați suplimentari.

Forțele suplimentare nu au părăsit încă SUA, dar ar putea fi desfășurate în zilele următoare.

Un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că se preconizează ca trei batalioane din Divizia 82 Aeropurtată, alcătuite din aproximativ 3.000 de soldați, să fie dislocate în Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, oficialul precizase că nu a fost încă emis niciun ordin oficial privind această dislocare.

Divizia 82 Aeropurtată este capabilă să se disloce în termen de 18 ore de la primirea ordinelor, a afirmat oficialul.

Condițiile lui Trump pentru încetarea războiului - Planul în 15 puncte (presa israeliană)

Administrația președintelui american Donald Trump a transmis Iranului 15 condiții ca termeni pentru încetarea războiului actual, relatează Canalul 12 din Israel, prezentând ceea ce consideră a fi punctele-cheie, scrie The Times of Israel.

Condițiile par să acopere toate obiectivele de război ale Statelor Unite și ale Israelului, indică sursa citată.

Cu toate acestea, spune Channel 12, Ierusalimul este îngrijorat că Trump și echipa sa vor să insiste rapid pentru „un acord-cadru, un acord de principiu” cu Iranul, mai degrabă decât să insiste asupra acestor cerințe ca condiție pentru încetarea războiului.

Potrivit a trei surse familiarizate cu detaliile, principalii consilieri ai președintelui, Jared Kushner și Steve Witkoff, au elaborat un proces care implică „declararea unei perioade de încetare a focului de o lună, în timpul căreia părțile ar negocia un acord în 15 puncte”, similar acordurilor anterioare mediate de administrația Trump cu Hamas în Gaza și cu Libanul.

Trump a declarat luni că a ajuns la aproximativ 15 puncte de acord privind o potențială înțelegere în cadrul negocierilor indirecte cu o figură-cheie din Iran.

Scenariul unui acord de principiu rapid și ambiguu le provoacă nopți albe liderilor israelieni

„Scenariul unui acord de principiu rapid și ambiguu le provoacă nopți albe liderilor politici și de securitate ai Israelului”, se arată în relatarea Canalului 12, deoarece riscă o situație în care iranienii ar fi ieșit, în esență, cu avantajul, conflictul încheindu-se înainte ca termenii exacți să fie conveniți.

Relatarea specifică 14 dintre cele 15 cerințe și beneficii pe care SUA le-au transmis Iranului, după cum urmează, citând o sursă occidentală:

Cerințele SUA față de Iran:

1. Iranul trebuie să-și demonteze capacitățile nucleare existente.

2. Iranul trebuie să se angajeze să nu urmărească niciodată obținerea de arme nucleare.

3. Nu va exista îmbogățirea uraniului pe teritoriul iranian.

4. Iranul trebuie să predea stocul său de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în viitorul apropiat, conform unui calendar care urmează să fie convenit.

5. Instalațiile nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordo trebuie desființate.

6. AIEA, agenția de supraveghere nucleară a ONU, trebuie să beneficieze de acces deplin, transparență și supraveghere în interiorul Iranului.

7. Iranul trebuie să renunțe la „paradigma” sa de proxy regional.

8. Iranul trebuie să înceteze finanțarea, coordonarea și înarmarea aliaților săi regionali.

9. Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă și să funcționeze ca un coridor maritim liber.

10. Programul de rachete al Iranului trebuie limitat atât în ceea ce privește raza de acțiune, cât și cantitatea, cu praguri specifice care vor fi stabilite într-o etapă ulterioară.

11. Orice utilizare viitoare a rachetelor ar fi limitată la autoapărare.

În schimb, Iranul ar beneficia de următoarele:

12. Iranul ar beneficia de ridicarea completă a sancțiunilor impuse de comunitatea internațională.

13. SUA ar ajuta Iranul să-și dezvolte programul nuclear civil, inclusiv producția de energie electrică la centrala nucleară de la Bushehr.

14. Așa-numitul mecanism de „reactivare”, care permite reimpunerea automată a sancțiunilor în cazul în care Iranul nu respectă acordul, ar fi eliminat.

Ambasadorul israelian la ONU afirmă că Israelul nu participă la niciuna dintre discuțiile cu Iranul despre care s-a vorbit

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, afirmă că, din câte știe, Israelul nu participă la niciuna dintre discuțiile dintre Statele Unite și Iran care ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni în Pakistan.

„În acest moment, Israelul și SUA continuăm să atacăm ținte militare în Iran și vom continua să facem acest lucru”, a declarat el reporterilor ONU.

El afirmă că atacurile au „realizat multe”, dar nu totul.

Danon îl acuză pe ministrul de Externe al Iranului că a afirmat cu doar câteva săptămâni în urmă că Iranul nu deține rachete cu o rază de acțiune mai mare de 2.000 de kilometri — pentru ca apoi să lanseze o rachetă care a parcurs aproape 4.000 de kilometri (2.500 de mile) în direcția Diego Garcia, o insulă îndepărtată din Oceanul Indian care găzduiește o importantă bază militară britanico-americană.

În orice negocieri pentru încheierea conflictului, spune el, Israelul este hotărât să se asigure că Iranul nu are capacități nucleare sau de rachete balistice.

