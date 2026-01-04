Live TV

Virus mortal, detectat în respirația balenelor din Arctica cu ajutorul dronelor. Explicația pentru eșuările în masă ale mamiferelor

Data actualizării: Data publicării:
balena sei
Cercetătorii au înregistrat imagini cu aceste balene din bărci, cu ajutorul dronelor şi din mediul subacvatic. Foto: Profimedia

Un virus mortal infectează balenele și delfinii, arată BBC. Oamenii de știință au zburat cu drone echipate cu un kit special pentru a analiza picăturile expirate, sau „sufluri” produse atunci când giganții ies la suprafață pentru a respira prin orificiile nazale. Ei au detectat un virus extrem de contagios legat de eșuările în masă ale balenelor și delfinilor din întreaga lume.

Prelevarea de probe din „suflurile” balenelor este o „schimbare radicală” pentru sănătatea și bunăstarea acestora, a declarat prof. Terry Dawson de la King's College London.

„Ne permite să monitorizăm agenții patogeni la balenele vii fără stres sau vătămări, oferind informații critice despre bolile din ecosistemele arctice în rapidă schimbare”, a spus el.

Cercetătorii au folosit drone echipate cu vase Petri sterile pentru a captura picături din respirația expirată a balenelor cu cocoașă, a balenelor cu aripioare și a cașaloților, combinate cu biopsii cutanate prelevate de pe ambarcațiuni.

Ei au confirmat pentru prima dată că un virus potențial mortal pentru balene, cunoscut sub numele de morbillivirus cetacean, circulă deasupra Cercului Polar Arctic. Boala este foarte contagioasă și se răspândește ușor printre delfini și delfini, provocând boli grave și morți în masă.

Poate să treacă de la o specie la alta și să traverseze oceanele, reprezentând o amenințare semnificativă pentru mamiferele marine.

„În viitor, prioritatea este să continuăm să utilizăm aceste metode pentru supravegherea pe termen lung, astfel încât să putem înțelege modul în care multiple factori de stres emergenți vor influența sănătatea balenelor în următorii ani”, a declarat Helena Costa de la Universitatea Nord din Norvegia.

Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
