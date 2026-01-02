Live TV

„Viespile” și „Bondarii” ucigași care au speriat Kremlinul. Cum a luat naștere arsenalul devastator de drone AI al Ucrainei

drone kamikaze cu funcții AI furnizate Ucrainei
2025 a fost anul în care era roboților ucigași a luat naștere pe câmpul de luptă din Ucraina. Captură foto: X
Intrarea în luptă a dronelor Bumblebee i-a alarmat imediat pe experții militari ai Kremlinului Drone kamikaze și sisteme anti-Shahed

În ultimul an, războiul cu drone a trecut printr-o transformare înfricoșătoare. Multe vehicule fără echipaj au nevoie de un operator uman care să le controleze de la distanță, însă cele mai noi modele, precum dronele Bumblebee („Bondar”) și Hornet („Viespe”) produse de o companie secretă condusă de unul dintre cei mai bogați oameni din lume, folosesc inteligența artificială pentru a urmări și lovi ținta fără a fi nevoie de intervenția omului. Această nouă armă extrem de puternică a luat naștere pe câmpul de luptă din Ucraina.

Într-o dimineață însorită, acum câteva luni, un operator de drone ucrainean, Lipa, pilota o mică dronă gri de tip „quadcopter” pe deasupra câmpurilor devastate de lângă Borisivka, un sat ucrainean de la granița cu Rusia, în regiunea Harkov, care a fost ocupat de ruși.

O dronă de supraveghere a detectat o echipă de operatori de drone a armatei ruse care s-au mutat în depozitele abandonate de la marginea satului. Misiunea lui Lipa și a navigatorului său, Bober, era să elimine echipa inamică sau să o forțeze să se retragă.

Un alt pilot a încercat de două ori să lovească inamicul folosind drone kamikaze obișnuite, dar sistemele de război electronic ale rușilor le-au oprit.

A treia oară, Lipa a primit o dronă Bumblebee furnizată de o companie secretă condusă de unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, Eric Schmidt, fostul director executiv al Google.

drone-bumblebee-ucraina
Dronele Bumblebee („Bondar”) funcționează chiar și după ce conexiunea dintre acestea și operatorii dronelor a fost întrerupt, ceea ce le permite să își lovească ținta fără intervenția omului. Captură foto: X

Odată ce ținta a fost selectată, Lipa a apăsat un buton, iar inteligența artificială a preluat controlul asupra dronei. În timp ce se apropia de țintă, Lipa și Bober au pierdut contactul cu drona, dar, de această dată, atacul a continuat fără nicio problemă.

Senzorii și programul dronei au continuat să funcționeze, ajustând în timp real direcția și viteza de zbor. O altă dronă a filmat rezultatul: Bumblebee s-a izbit de țintă și a explodat.

Indiferent dacă soldați ruși din interiorul clădirii au fost loviți sau nu, această dronă semiautonomă a îndeplinit o misiune pe care dronele ucrainene mai vechi nu au reușit.

„Își vor schimba locația acum”, a spus Lipa despre echipa de operatori de drone a inamicului.

Intrarea în luptă a dronelor Bumblebee i-a alarmat imediat pe experții militari ai Kremlinului

2025 a fost anul în care era roboților ucigași a luat naștere pe câmpul de luptă din Ucraina. Dronele dotate cu noi funcții autonome sunt folosite acum zilnic în luptele de pe linia frontului și în misiunile desfășurate adânc pe teritoriul inamic.

Până în primăvara trecută, dronele Bumblebee lansate de ucraineni participaseră deja în peste 1.000 de misiuni de luptă împotriva țintelor rusești, potrivit datelor oferite de producător. Între timp, alte mii de ținte au fost lovite de piloții de drone ucraineni.

Intrarea în luptă a dronelor Bumblebee i-a alarmat imediat pe experții militari ai Kremlinului, potrivit New York Times. Într-unul din rapoartele tehnice emise de aceștia, rușii descriau o dronă misterioasă ce folosește microcipuri și plăci de bază „de cea mai bună calitate”, de nivelul celor fabricate de „cei mai mari producători de microelectronice din lume”.

Sub presiunea constantă a atacurilor rusești, Ucraina a devenit un teren de testare cu muniție reală și feedback rapid în care producătorii de arme, guvernele, investitorii, unitățile din prima linie, dar și programatorii și inginerii din Occident colaborează pentru a produce arme devastatoare cu un grad tot mai ridicat de automatizare.

Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Sistemul Merops testat în Ucraina și folosit și pe flancul estic al NATO este foarte eficient în interceptarea dronelor Shahed (în poză). Foto: Profimedia Images

Printre funcțiile automatizate ale noilor modele de drone se numără decolarea, planarea, geolocalizarea, navigarea, precum și recunoașterea, urmărirea și lovirea țintei.

Producătorii de drone au dezvoltat programe care le permit piloților să controleze mai multe drone în același timp și să lanseze atacuri coordonate - încă un pas făcut înspre un viitor în care roiuri uriașe de drone vor fi controlate de calculator.

Orice „ecuație tactică” ce presupune intervenția unui om ar putea folosi inteligența artificială, a spus fondatorul companiei ucrainene X-Drone, care dezvoltă programe ce le permit dronelor să vâneze și să identifice ținte statice, precum un rezervor de petrol, și să le lovească fără a fi controlate de un om.

Și forțele Krelinului au început să adopte arme asistate de inteligența artificială. Dronele AI au ajuns în mijlocul unei noi curse a înarmării, iar apărătorii ucraineni trebuie să le poată folosi repede și în număr cât mai mare, altfel riscă să piardă lupta, potrivit viceprim-ministrului Mihailo Fedorov.

„Încercăm să stimulăm dezvoltarea fiecărei etape de autonomie”, a spus Fedorov. „Trebuie să dezvoltăm și să cumpărăm mai multe drone autonome.”

Drone kamikaze și sisteme anti-Shahed

Bumblebee nu este singurul proiect de acest gen finanțat de Schmidt. Compania sa le-a livrat ucrainenilor și un model de dronă cu aripi fixe cu anvergura de doi metri și o rază medie de acțiune numit Hornet.

La fel ca Bumblebee, Hornet are un sistem de identificare a țintelor și de ghidare bazat pe inteligența artificială, precum și sisteme de comunicații și navigație rezistente la bruiaj.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat în iulie 2025 un parteneriat strategic pentru obținerea mai multor drone AI, în special drone interceptoare care pot doborî dronele Shahed lansate de Rusia.

Cu toate că ucrainenii au dezvoltat propriile lor drone anti-Shahed, cel mai eficient a fost sistemul Merops și dronele furnizate de compania lui Schmidt. Merops are o rată de lovire de 95%, potrivit lui Fedorov.

