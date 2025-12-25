Live TV

Video Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului

Data actualizării: Data publicării:
Nașterea Domnului craciun
Foto: Getty Images
Din articol
O perioadă de teamă și revoltă O poveste a nașterii pentru zilele noastre

În fiecare an, milioane de oameni cântă colinde, iar versurile unora dintre ele, cum este celebrul „Noapte de vis” („Silent Night”) , vorbesc despre cum „toate dorm pe Pământ” sau, în alte traduceri, cum „totul este calm, totul este luminos”. Oamenii știu că povestea Crăciunului este una în care se proclamă pacea și bucuria, iar acest lucru se vede sau ar trebui să se vadă în festivitățile, reuniunile de familie și în oferirea de cadouri în această perioadă. Nenumărate felicitări de Crăciun înfățișează „Sfânta Familie” – luminată de stele, într-un grajd pitoresc, situat într-un sat liniștit, scrie, în The Conversation, Joan Tailor, profesor emerit de istorie a creștinismului la King's College din Londra. 

Joan Tailor spune că, atunci când a început să facă cercetări pentru cartea sa despre copilăria lui Iisus, „Boy Jesus: Growing up Judaean in Turbulent Times” (Iisus copilul: crescând în Iudeea în vremuri tulburi), colindul „Noapte de vis” ori „Silent Night”, cum este cunoscut la nivel mondial, a început să-i pară complet nepotrivit în raport cu circumstanțele reale ale familiei lui Iisus la momentul nașterii sale.

Povestirile din Evanghelie vorbesc despre dezrădăcinare și pericol. De exemplu, „ieslea” era, de fapt, un jgheab mirositor pentru hrănirea măgarilor. Un nou-născut așezat într-unul era un semn profund dat păstorilor, care păzeau turmele lor, noaptea, de animale sălbatice periculoase.

Când aceste povestiri sunt analizate pentru a se descoperi elementele lor esențiale și plasate într-un context istoric mai larg, pericolele devin și mai evidente.

De exemplu, regele Irod. El intră în scenă în povestirile despre nașterea lui Iisus fără nicio introducere, iar cititorii ar trebui să știe că era un personaj negativ. Dar Irod a fost numit de romani ca guvernator de încredere al provinciei Iudeea. El a rămas mult timp în funcție pentru că, din punctul de vedere al romanilor, își făcea treaba în mod rezonabil.

Familia lui Iisus pretindea că era din neamul regilor iudeeni, descendentă din David, și se aștepta să aducă pe lume un viitor conducător. Evanghelia după Matei începe cu întreaga genealogie a lui Iisus - atât de importantă era pentru identitatea sa.

Dar cu câțiva ani înainte de nașterea lui Isus, Irod a profanat mormântul lui David și l-a jefuit. Cum a afectat acest lucru familia și poveștile pe care i le spuneau lui Iisus? Ce părere aveau despre romani?

O perioadă de teamă și revoltă

În ceea ce privește atitudinea lui Irod față de Betleem, cunoscut ca fiind casa lui David, lucrurile devin și mai periculoase și mai complexe.

Când Irod a fost numit pentru prima dată, a fost alungat de un conducător rival susținut de parți (dușmanii Romei), care era iubit de mulți localnici. Irod a fost atacat de acei oameni chiar lângă Betleem.

El și forțele sale au ripostat și i-au masacrat pe atacatori. Când Roma l-a învins pe rival și l-a adus înapoi pe Irod, acesta a construit un memorial pentru masacrul său victorios pe un teren din apropiere, pe care l-a numit Herodium, cu vedere spre Betleem. Cum s-au simțit localnicii în legătură cu asta?

file-20251209-56-17jxxq
Betleem (în 1898-1914) cu Herodium la orizont: memorial al unui masacru. Foto: Colecția Matson via Wikimedia Commons

Și departe de a fi un sat somnoros, Betleem era un oraș atât de important încât un apeduct aducea apă în centrul său. Temându-se de Irod, familia lui Iisus a fugit din casa lor de acolo, dar de la început au fost de partea greșită a Romei.

Nu erau singurii care se temeau sau aveau această atitudine față de colonizatori. Evenimentele care s-au desfășurat, așa cum le-a povestit istoricul Josephus din secolul I, arată o națiune în revoltă deschisă împotriva Romei la scurt timp după nașterea lui Iisus.

Când Irod a murit, mii de oameni au ocupat templul din Ierusalim și au cerut eliberarea de sub ocupație. Fiul lui Irod, Arhelaus, i-a masacrat. O serie de revoluționari iudei care doreau să devină regi și conducători au preluat controlul asupra unor părți ale teritoriului, inclusiv Galileea.

În această perioadă, conform Evangheliei după Matei, Iosif și-a adus familia înapoi din refugiul din Egipt – în această Galilee independentă și într-un sat de acolo, Nazaret.

Dar independența Galileei nu a durat mult. Forțele romane, sub comanda generalului Varus, au mărșăluit din Siria împreună cu forțele aliate, au distrus orașul Sepphoris din apropiere, au incendiat nenumărate sate și au crucificat un număr mare de rebeli iudei, în cele din urmă înăbușind revoltele.

Archelaus – odată ce a fost instalat oficial ca conducător – a continuat cu un regim de teroare.

O poveste a nașterii pentru zilele noastre

Ca istoric, profesoara Joan Tailor spune că i-ar plăcea să văd un film care să-l înfățișeze pe Iisus și familia sa în această lume socială haotică, instabilă și traumatică, într-o națiune aflată sub stăpânirea romană.

În schimb, spectatorilor li s-a oferit filmul „The Carpenter’s Son”, cu Nicholas Cage în rolul principal. Filmul este inspirat parțial dintr-un text apocrif (nu biblic) numit Paidika Iesou – Copilăria lui Iisus – numit mai târziu Evanghelia copilăriei lui Toma.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

S-ar putea crede că Paidika ar fi ceva asemănător cu o versiune antică a serialului de succes „Smallville” din anii 2000, care îl urmărea pe băiatul Clark Kent înainte de a deveni Superman.

Dar nu, în loc să fie despre Iisus care se luptă cu puterile și destinul său uimitoare, este o operă literară scurtă și destul de tulburătoare, alcătuită din fragmente, asamblate la mai bine de 100 de ani după viața lui Iisus.

Paidika îl prezintă pe tânărul Iisus ca pe un fel de semizeu cu care nimeni nu ar trebui să se pună, inclusiv colegii lui de joacă și profesorii. Era foarte popular în rândul publicului neevreu, păgân convertit la creștinism, care se afla într-o poziție incomodă în cadrul societății în general.

Iisus, făcător de minuni, îi distruge pe toți dușmanii săi – și chiar și pe cei nevinovați. La un moment dat, un copil se lovește de Iisus și se rănește la umăr, așa că Iisus îl ucide. Iosif îi spune Mariei: „Nu-l lăsa să iasă din casă, ca să nu moară cei care îl supără”.

Astfel de povești se bazează pe ideea problematică că nu trebuie să stârnești niciodată mânia unui zeu. Iar acest tânăr Iisus manifestă o mânie instantanee și mortală. De asemenea, îi lipsește în mare măsură busola morală.

Dar acest text se bazează și pe ideea că acțiunile lui Iisus din copilărie împotriva colegilor și profesorilor săi erau justificate pentru că aceștia erau „evrei”. „Un evreu” apare ca acuzator după doar câteva rânduri. Ar trebui să existe un avertisment privind conținutul, subliniază profesoara.

Scena nașterii din „The Carpenter’s Son” nu este deloc pașnică. Sunt multe țipete și imagini îngrozitoare cu soldați romani aruncând copii în foc. Dar, ca în multe filme, violența este cumva doar malefică și arbitrară, nu are legătură cu Iudeea și Roma.

Cu siguranță, povestea contextuală, mai amplă, a nașterii lui Iisus și a copilăriei sale este atât de relevantă astăzi, în vremurile noastre de fracturare și „alterizare”, în care atât de mulți se simt sub jugul puterilor neclintite ale acestei lumi.

De fapt, unele biserici din Statele Unite reflectă acum această relevanță contemporană, adaptând scenele Nașterii Domnului pentru a descrie detențiile și deportările imigranților și refugiaților de către ICE.

În multe privințe, adevărata Naștere a Domnului nu este într-adevăr una simplă, de pace și bucurie, ci mai degrabă una de luptă – și totuși de speranță misterioasă, conchide profesoara Joan Tailor.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
2
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
om in vant si ninsoare
3
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
Marilen pirtea
4
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
5
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rugăciune de Crăciun. Foto Getty Images
Cele mai importante rugăciuni care se rostesc în ziua de Crăciun, explicate de preot: „Legătura cu Dumnezeu devine mai profundă”
Obiceiuri în prima zi de Crăciun. Foto Getty Images
Prima zi de Crăciun 2025. Cele mai importante tradiții și obiceiuri explicate de preot: „O moștenire culturală și etnografică”
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 decembrie
ROMANIA BUCHAREST COVID 19 CASES
Nouă spitale din Capitală asigură asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului
grinch houe dallas 2
Cum arată conacul din Dallas care atrage sute de vizitatori cu un decor de Crăciun inspirat de Grinch
Recomandările redacţiei
Pope Leo XIV Leads the Angelus Prayer - Vatican
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o...
Imagine sugestivă cu seceta din agricultură.
Oportunitatea pe care o poate avea România în condițiile schimbărilor...
steaua dn betleem
Ce stea au văzut, de fapt, magii în noaptea nașterii lui Isus...
Rupert Murdoch portret
Noua ordine interioară a dinastiei Murdoch: cum au evoluat relațiile...
Ultimele știri
Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat în urma unei anchete pentru trafic de influenţă
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Sfaturi de la nutriționiști pentru a evita excesele alimentare de sărbători. Cum să previi creșterile glicemice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...