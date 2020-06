„Pe aripile vântului”, scos de pe platforma HBO Max, din cauză că ar conține „prejudecăți rasiale”. BBC și Netflix renunță la un serial

Marile platforme distribuitoare de filme și seriale tv au început să scoată din listă producții considerate ca având conținut rasist. Pe aripile vântului, unul dintre cele mai vizionate filme din istorie, a fost scos de pe platforma HBO Max, iar serialul Little Britain a fost eliminat de pe Netflix și BBC.

Pe aripile vântului, lansat în 1939, este considerat un clasic și apare în toate topurile cu cele mai bune filme făcute vreodată. Pe lîngă povestea de dragoste dintre Scarlett O'Hara și Rhett Butler în timpul Războiului de secesiune, filmul portretizează și sclavia negrilor într-un mod „îndulcit”, lucru care a atras numeroase critici de-a lungul vremii, scrie CNN.

„Pe aripile vântului este produsul timpului său și conține prejudecăți rasiale care, din păcate, erau ceva comun în societatea americană. Aceste prejudecăți erau greșite atunci și sunt greșite și astăzi, așa că am decis că este iresponsabil din partea noastră să difuzăm în continuare filmul fără a explica și denunța aceste prejudecăți”, a declarat un purtător de cuvânt al HBO Max pentru CNN.

Filmul va fi disponibil din nou pe HBO Max „cu o discuție despre contextul istoric și denunțarea acelor scene” și va fi prezentat „așa cum a fost creat inițial, pentru că altfel ar fi ca și cum am susține că aceste lucruri nu au existat”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Și alte platforme au luat măsuri similare. Netflix, BBC iPlayer și BritBox au scos din lista de seriale Little Britain, ca urmare a criticilor față de unele personaje din serial, a anunțat BBC. Netflix a mai renunțat și la comedia Fly With Me.