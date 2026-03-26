Noul director al BBC este Matt Brittin, fost șef la Google

Matt Brittin, un fost director executiv al Google, a fost numit director general al BBC, la aproape cinci luni după demisia lui Tim Davie, în urma unei editări înşelătoare a unui discurs al lui Donald Trump, a anunţat miercuri postul public britanic de televiziune. El îşi va prelua funcţia la 18 mai, se arată în comunicatul grupului.

Brittin, în vârstă de 57 de ani, puţin cunoscut publicului larg, a petrecut 18 ani la Google, inclusiv un deceniu conducând regiunea Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, înainte de a părăsi gigantul tehnologic american în toamna anului 2024, scrie News.ro.

Preşedintele BBC, Samir Shah, l-a lăudat ca fiind „un lider remarcabil care are abilităţile de a ghida organizaţia prin numeroasele schimbări care au loc în peisajul media”.

Brittin preia frâiele gigantului public britanic şi ale celor aproximativ 21.000 de angajaţi ai săi într-un moment dificil pentru acest grea din mass-media.

„Acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de o BBC prosperă, care să deservească pe toată lumea într-o lume complexă, incertă şi în continuă evoluţie”, a spus el, conform declaraţiei.

Controversa din noiembrie 2025, care a dus la demisiile lui Tim Davie şi ale directoarei BBC News, Deborah Turness, a reaprins dezbaterea despre operaţiunile şi imparţialitatea postului public de televiziune, în urma mai multor controverse şi scandaluri din ultimii ani.

Chiar înainte de alegerile prezidenţiale americane din 2024, BBC a difuzat fragmente dintr-un discurs susţinut de Donald Trump la 6 ianuarie 2021, ziua în care susţinătorii săi au luat cu asalt Capitoliul pentru a împiedica certificarea victoriei adversarului său, democratul Joe Biden.

Extrase din discurs au fost editate în aşa fel încât Donald Trump părea să-şi îndemne explicit susţinătorii să ia cu asalt Capitoliul din Washington.

Un gigant în criză

BBC, a cărui audienţă şi reputaţie se extind mult dincolo de graniţele Marii Britanii, a trebuit să-i prezinte scuze ocupantului Casei Albe şi să retragă documentarul de pe platformele unde acesta era disponibil.

Dar Donald Trump a decis să sesizeze o instanţă din Florida. El solicită 10 miliarde de dolari (8,6 miliarde de euro). BBC a solicitat clasarea procedurii, argumentând în special că documentarul nu a fost niciodată difuzat în Florida, nici în Statele Unite.

Această afacere a venit într-un moment deosebit de nepotrivit, deoarece a coincis cu începutul revizuirii la zece ani a cartei BBC, care ar putea, până la sfârşitul anului 2027, să ducă la reforme ale finanţării, guvernanţei şi obligaţiilor sale faţă de publicul britanic.

BBC îşi obţine cea mai mare parte a veniturilor dintr-o taxă anuală de licenţă plătită de publicul britanic. Aceasta se ridică în prezent la 174,50 lire sterline (200 euro) per gospodărie, dar se confruntă cu critici şi fraude tot mai mari, potrivit unui raport parlamentar.

Instituţia se confruntă, de asemenea, cu criza care afectează toate mass-media: neîncrederea publică tot mai mare, criticile din partea cercurilor conservatoare şi tulburările legate de inteligenţa artificială.

În acest context de mare incertitudine, BBC a anunţat în februarie că va trebui să facă economii de aproximativ 10% din costurile sale în următorii trei ani, fără a specifica ce impact ar putea avea aceste reduceri asupra ocupării forţei de muncă.

De asemenea, a anunţat în ianuarie un parteneriat strategic cu YouTube, deţinut de Alphabet (Google), pentru a recâştiga un public mai tânăr şi a genera venituri suplimentare.

Sosirea unui fost consultant Google şi McKinsey la conducerea venerabilei BBC a stârnit critici chiar înainte ca numirea sa să fie anunţată oficial.

În paginile ziarului The Telegraph, o „figură proeminentă” anonimă din lumea presei a denunţat lipsa sa de experienţă în „producerea şi difuzarea” de ştiri şi a descris numirea sa drept „un risc uriaş”.

Numit membru al Royal Television Society în 2025, asociaţia criticilor de televiziune care distribuie premii prestigioase, acest fan al serialului science fiction „Doctor Who” mărturisise că „visase de mult” să intre în lumea televiziunii britanice.

Absolvent al Universităţii Cambridge, Brittin a fost, de asemenea, membru al echipei britanice de canotaj la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988. A câştigat o medalie de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj din 1989.

