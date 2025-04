Un copil a deteriorat un tablou în valoare de 50 de milioane de euro într-un muzeu din Rotterdam

Un copil a deteriorat grav una dintre cele mai valoroase picturi ale Muzeului Boijmans Van Beuningen, din Rotterdam, Olanda, anunță publicația AD. Opera de artă, „Grey, Orange on Maroon, No. 8”, a artistului american Mark Rothko, are o valoare estimată cuprinsă între 40 şi 50 de milioane de euro.

Incidentul a avut loc la Depot Boijmans Van Beuningen, unde pictura era expusă ca parte a expoziţiei „Lievelingen”. Întrucât clădirea principală a muzeului este închisă pentru renovări cel puţin până în 2030, şaptezeci dintre cele mai populare piese ale colecţiei, de la Pieter Bruegel la Salvador Dalí, au fost expuse în spaţiul adiacent.

Un purtător de cuvânt al muzeului a declarat: „Lucrarea lui Rothko a suferit deteriorări: o serie de zgârieturi vizibile pe suprafaţa nevopsită. Acest lucru s-a întâmplat deoarece un copil, într-un moment în care nu a fost supravegheat, a atins partea inferioară a lucrării”.

„Grey, Orange on Maroon, No. 8”, achiziţionată de Boijmans în 1970, este una dintre cele doar două picturi Rothko din Ţările de Jos şi se numără printre cele mai valoroase piese ale muzeului. Rothko, care a trăit între 1903 şi 1970, este cunoscut pentru picturile abstracte de mari dimensiuni cu „câmpuri de culoare”.

Pictura deteriorată a ocupat anterior un loc important în expoziţia „Rothko en ik” din 2021, de la Stedelijk Museum Schiedam. În timpul acelei expoziţii, vizitatorilor li s-a permis să petreacă zece minute singuri cu opera de artă într-o cameră sigilată. Unii vizitatori ar fi fost emoţionaţi până la lacrimi.

Muzeul nu a stabilit pentru moment cum va fi restaurată pictura. „Investigăm în prezent, în colaborare cu experţi, care sunt următorii paşi pentru reparaţii”, au declarat reprezentanţii muzeului. „Ne aşteptăm ca lucrarea să poată fi expusă din nou în viitor”. Potrivit muzeului, deteriorarea este localizată pe secţiunea de pânză din jurul ramei.

Valoarea operei de artă subliniază gravitatea incidentului. În 2022, colecţionarul de artă olandez Bert Kreuk a estimat că lucrarea „Grey, Orange on Maroon, No. 8” ar ajunge la o valoare cuprinsă între 40 şi 50 de milioane de euro dacă ar fi vândută. „Un Rothko cu trei culori valorează întotdeauna mai mult decât un Rothko cu două culori”, a declarat Kreuk pentru AD la acea vreme.

Kreuk a explicat că preţurile în creştere pentru arta modernă sunt alimentate de cumpărători bogaţi din Rusia, China şi statele arabe petroliere. „Vor o piesă a unui nume important, ceva care să îi diferenţieze. Ceva ostentativ, cu multă culoare. O pictură care să se potrivească deasupra canapelei din camerele lor de zi moderne”, a spus el.

Muzeul nu a dezvăluit cât ar putea costa reparaţia sau cine va plăti pentru ea. De obicei, muzeele îi fac pe vizitatori responsabili din punct de vedere financiar pentru daune, solicitând rambursarea costurilor prin intermediul asigurării persoanei respective. În acest caz, identitatea copilului şi a părinţilor este cunoscută, dar Boijmans a refuzat să facă alte comentarii.

Aceasta nu este prima dată când Muzeul Boijmans Van Beuningen are de-a face cu accidente provocate de vizitatori. În 2011, au avut loc mai multe incidente legate de „Pindakaasvloer” a lui Wim T. Schippers, o operă de artă de 4 pe 14 metri, realizată dintr-un strat gros de unt de arahide. În patru ocazii, vizitatori neştiutori au călcat pe suprafaţa lipicioasă, murdărindu-şi pantofii şi primind facturi pentru a readuce opera de artă la starea sa iniţială.

