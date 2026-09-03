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Din 7 septembrie, vedetele Digi FM se întorc la microfon într-un nou sezon de NEWSIC Radio

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La DIGI FM, toamna aceasta se numără poveștile, știrile și glumele care dau startul unei alte runde de NEWSIC Radio. Din 7 septembrie, radioul privat cu cea mai extinsă acoperire la nivel național deschide cel de-al 11-lea capitol de emisii live, cu o selecție bogată de programe ce aduc laolaltă noutățile, muzica și entertainmentul, în stilul deja consacrat: familiar, relevant și relaxat.

După o vară în care vedetele stației au fost mereu în mișcare, conectate la cele mai efervescente evenimente și festivaluri din țară, sunt pregătite să reintre pe frecvență cu perspective proaspete, energie molipsitoare și poftă de radio cât cuprinde.

Fiecare dintre noi, jurnaliștii Digi FM, am avut parte de vacanță, dar știrile nu au fost deloc în concediu. Toată vara am relatat din jumătate în jumătate de oră despre cele mai noi și mai relevante actualități, criza politică, celebrul PNRR și nu numai. Toate subiectele momentului le-ați putut descoperi la Digi FM. Și de data aceasta, vom fi cel puțin la fel de implicați. Și cine știe, poate toamna e un sfetnic bun pentru decizii majore. Important e că noi suntem prezenți și pregătiți să vă informăm la fiecare 30 de minute, astfel încât să fiți primii care află tot ce se întâmplă”, a declarat Valentin Chisoceanu, Coordonator Știrile Digi FM.

De luni până vineri, de la ora 07:00, diminețile revin acolo unde le stă cel mai bine, alături de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, cu un matinal care combină informația, opiniile, umorul și conversațiile cu invitați ce nu duc lipsă de idei. La microfon își reiau locurile și partenerii de dialog ai emisiunii: Florin Negruțiu cu al său filtru critic, care supune atenției disecția rece a agendei publice, și Theodor Paleologu care completează mixul cu lecția zilnică de diplomație și istorie.

Înainte de primul LIVE al sezonului, cei doi protagoniști au fost întrebați ce au pregătit pentru ascultători, iar mesajele lor au sunat cam așa: „Craioveanu sunt… încă în concediu. Am niște lucruri să vă comunic, foarte multe de fapt. Din păcate, mi-am dat seama că nu pot fi transmise pe mail. Așa că vă dau întâlnire luni dimineață, de la 07:00, la Digi FM!”. În tandem, Oana Zamfir a adăugat: „A fost o vară în care ne-am cunoscut mai bine. Fie că ne-am găsit la festivaluri, unde am schimbat impresii și am făcut selfie-uri, fie că ne-am intersectat la aeroport, în drum spre vacanță, la o trecere de pietoni din București sau chiar la supermarket, am interacționat cu o parte dintre voi, cei care ne primiți mereu în rutina de înviorare. Am luat cu mine nu doar emoțiile și mărturiile voastre, ci și gândul că sunteți nerăbdători să ne ascultați în difuzoare în drum spre birou sau de acasă. Așa că, de luni, 7 septembrie, ora 07:00, suntem înapoi, cu dor și chef de muncă, așa cum am promis!

Segmentul 10:00 – 13:00 este rezervat de Alex Vidia care preia ștafeta bunei dispoziții și aduce ingredientele pentru cea mai bună rețetă anti-oboseală: glumele care-ți fac ziua mai ușoară și playlistul generației tale, cu volumul la maxim. Spre prânz, Florin Negruțiu, Ion M. Ioniță și Andreea Georgescu pun reflectorul pe esențial în „Audiența Națională”: dincolo de titluri și breaking news-uri, lucrurile care se întâmplă în jurul nostru sunt puse în context și dezbătute cu argumente pe înțelesul tuturor. După-amiază traiectoria se schimbă spre o doză triplă de divertisment. De la 14:00, intră în scenă Alex Mocanu și Antonia Stancu, două voci care se armonizează perfect în reacții spontane și optimism contagios, alături de invitatul lor special, Bogdan Ciuclaru, pe tempo-ul unei selecții muzicale croite pentru a-ți restarta tonusul.

În continuare, ora 17:00 anunță un program cu mare tracțiune la public. Lucian Mîndruță deschide liniile telefonice în tronsonul său. La capătul celălalt al firului se află întotdeauna chiar ascultătorii postului, pe care Lucian îi invită la discuții aprinse. „Două luni fără o ceartă? Am energia mai scăzută decât apele Dunării. Și cred că și voi. Așa că vă aștept la emisiunea de ridicat tensiunea, de la 17:00 la 19:00. Hai, că ne prinde toamna fără recoltă de certitudini în hambare!”, a spus acesta, în maniera sa inconfundabilă.

Iar pentru cei care nu vor să rateze nimic, Cetin Rașit vine cu seria de pastile „Ca să știi de la Cetin”, disponibilă și online, pe site-ul digifm.ro, dar și în aplicația Digi FM, pe care o puteți descărca din App Store și Google Play.

Seara, după ora 19:00, Marius Dobre încetinește ritmul orașului pe un fundal sonor relaxant, iar sfârșitul de săptămână sosește, la rândul lui, cu vocile care întregesc universul Digi FM și setează tonul pe modul de weekend: Nono Semen, Dan T, Gabriel Cîndea și Alice Tudor.

NEWSIC Radio este, de fapt, ceea ce face Digi FM diferit: nu doar o simplă grilă editorială, ci o colecție de oameni pe care îi recunoști din primele secunde. Realizatori cu personalitate. Formate cu semnătură proprie. Registre variate care se împletesc pe aceeași frecvență și creează un radio unic în felul său.

Despre Digi FM
Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de PROFM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.

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