Călătorește în jurul lumii prin muzică la Jazz in the Park!

Cu toții am fost captivați de aventurile lui Jules Verne în copilărie, visând să navigăm pe fundul oceanului sau să călătorim în spațiu. Arta are această putere de a ne transporta în locuri și timpuri noi, iar muzica nu face excepție.

Ediția a XII-a a festivalului Jazz in the Park din Cluj-Napoca se va desfășura între 30 august și 1 septembrie, în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, transformându-ne în exploratori sonori! Peste 40 de artiști din America, Senegal, Caraibe, Azerbaijan, Armenia, Polonia, Franța, Germania, UK, Olanda, Ungaria și România ne vor purta într-o călătorie muzicală în jurul lumii.

Parcul Etnografic „Romulus Vuia”, cel mai vechi muzeu al satului din România, va fi gazda acestui eveniment unic, cu case vechi aduse din toate părțile Transilvaniei, fiecare cu o poveste și o energie aparte.

Două scene mari construite printre case și alte două mai intime, ascunse în șuri, vor găzdui concerte impresionante ale artiștilor care au cântat pe scene celebre din întreaga lume.

De asemenea, Festivalul găzduiește lecții de muzică la instrumente precum tobe, chitară și pian; ateliere gastronomice de pizza sau cocktailuri, degustări de vinuri și coniace, un târg de meșteșugari și restaurante pop-up construite în curțile interioare ale caselor din micuțul sat. Vom avea și evenimente speciale, precum întâlniri pe prispă cu oameni faini care vor dezbate subiecte importante din lumea culturii.

Ne întâlnim cu legendara trupă Cymande, părinții funk-ului și hip-hop-ului, la singurul lor concert din România. Avem parte de un spectacol muzical realizat de Postmodern Jukebox și dansăm pe ritmuri africane cu Orchestra Baobab. Avem și jazziști importanți: Avishai Cohen, Tigran Hamasyan, Manu Katche, Isfar Sarabski, Kinga Glyk sau Trigon de la vecinii din Moldova. Scena românească de jazz va fi reprezentată de Norzeatic și Quinta spartă, Amphitrio, Kripser, Tereza Cadarov și mulți alții!

Line-up-ul complet îl găsiți aici.

Așadar, dacă sunteți în căutarea unei aventuri la final de vară, vă propunem experiența plină de suflet și emoție de la Jazz in the Park! 30 august - 1 Septembrie. Încă mai găsiți bilete la preț preferențial, dar grăbiți-vă: festivalul are o capacitate limitată de 7.000 de participanți pe zi și jumătate din locuri deja sunt ocupate!

Jazz in the Park este susținut de DIGI și BRD Groupe Societe Generale!

Pentru mai multe informații sau bilete, accesați site-ul www.jazzinthepark.ro .