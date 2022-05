Ucraina şi Republica Moldova s-au calificat în finala Eurovision 2022

Reprezentanţii Ucrainei şi ai Republicii Moldova se numără printre finaliştii Eurovision 2022, în urma primei semifinale, care a avut loc marţi seară, la Sala Pala Olimpico din Torino.

S-au calificat în finala de sâmbătă artiştii din Elveţia, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova şi Ţările de Jos.

Finaliştii au fost votaţi în pondere egală de către un juriu de specialitate şi telespectatori. Primii zece artişti finalişti Eurovision 2022 sunt: Marius Bear cu piesa "Boys Do Cry" (Elveţia), Rosa Linn cu "Snap" (Armenia), Systur cu "Meo hakkandi sól" (Islanda), Monika Liu cu "Sentimentai" (Lituania), MARO cu "Saudade, Saudade" (Portugalia), Subwoolfer cu "Give That Wolf A Banana" (Norvegia), Amanda Tenfjord cu "Die Together" (Grecia), Kalush Orchestra cu "Stefania" (Ucraina), Zdob şi Zdub şi Fraţii Advahov cu "Trenuleţul" (Republica Moldova) şi S10 cu "De diepte" (Ţările de Jos).

Reprezentantul României, WRS, va cânta piesa "Llámame", în cea de-a doua semifinală, joi.

Tot în a doua semifinală vor cânta reprezentanţii următoarelor ţări: Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia, Irlanda, potrivit Agerpres.

În finala de sâmbătă sunt calificaţi automat artiştii ce reprezintă ţările fondatoare - Germania, Italia, Marea Britanie, Franţa şi Spania.

Editor : A.A.