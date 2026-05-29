Minivacanța de Rusalii 2026: Cum eviți capcanele rezervărilor online și în ce situații poți primi compensații de până la 600 de euro

Sărbătoarea de Rusalii și Ziua Copilului marchează unul dintre cele mai aglomerate weekenduri pentru turismul intern și extern, în condițiile în care mii de români aleg să profite de minivacanță pentru a pleca în călătorii de scurtă durată, în țară sau în străinătate. Pe fondul creșterii rezervărilor făcute pe ultima sută de metri, specialiștii avertizează și asupra riscurilor care pot apărea în această perioadă, de la oferte false și recenzii înșelătoare până la întârzieri de zbor, anulări sau probleme legate de cazare.

Într-o perioadă în care platformele online și ofertele de ultim moment sunt tot mai accesibile, consultanții în turism subliniază că atenția la detalii rămâne una dintre cele mai importante măsuri pentru evitarea situațiilor neplăcute care pot apărea înainte sau în timpul vacanței.

La ce trebuie să fii atent înainte de a rezerva o vacanță

„Este recomandat ca turiștii să folosească platforme care oferă suport în limba română. De exemplu, dacă ajungi la hotel la ora 22:00 și apare o problemă legată de cazare, este important să poți contacta rapid un consultant din țară, care să intervină imediat, în română sau, la nevoie, în engleză. În lipsa unui astfel de suport, există riscul ca singura variantă disponibilă să fie un robot sau un chatbot al unei companii internaționale, fără o soluție concretă, iar problema să rămână nerezolvată până găsești o alternativă.

Suportul real înseamnă să ai acces, la orice oră, la o persoană care poate interveni rapid, fie din partea proprietății, fie a platformei de rezervări, indiferent dacă te afli în România, la munte, la mare sau în străinătate. De asemenea, este esențial să existe un număr de contact sau de urgență activ. De multe ori, pe Google apare că o unitate de cazare este „open”/„deschisă”, însă nimeni nu răspunde, pentru că multe locații nu oferă asistență permanentă.

Cum verifici dacă o ofertă este sigură

Primul pas esențial este verificarea sursei de unde provine oferta. În mod ideal, aceasta ar trebui să fie publicată de o agenție de turism autorizată. Dacă oferta nu este intermediată de o agenție, este important ca toate informațiile disponibile să fie analizate cu atenție, în detaliu. Chiar și în situația în care oferta pare să aparțină unei agenții de turism, este necesară confirmarea faptului că aceasta deține o licență valabilă. În cazul în care autorizația lipsește sau a fost retrasă, este recomandată reluarea întregului proces de verificare înainte de efectuarea oricărei plăți.”, a explicat pentru Digi24.ro Traian Aurelian Iacob, manager al unei agenții de turism

Cum știi dacă o cazare este reală

„Un prim pas este verificarea existenței unor date clare de contact, a unei pagini oficiale, a unui formular de contact și a unui cod fiscal afișat public. Lipsa acestor informații poate ridica semne de întrebare, inclusiv în cazul unor platforme care pot ascunde riscuri sau practici înșelătoare.

La fel de importantă este verificarea locației. Google Maps și Google Street View pot confirma existența fizică a proprietății, dar și distanța reală față de principalele puncte de interes. Este esențial să fie clar dacă timpul afișat este calculat pentru mersul pe jos sau pentru deplasarea cu mașina, pentru a evita diferențele dintre descriere și realitate. Un alt criteriu important este verificarea recenziilor pe mai multe platforme, în special cele mai recente. Opiniile publicate într-o singură sursă pot fi incomplete sau influențate, motiv pentru care este necesară o analiză comparativă pentru a obține o imagine obiectivă.

Cum îți dai seama dacă recenziile sunt reale sau false

Recenziile pot fi evaluate, în primul rând, în funcție de volum și diversitate. Un rating de 4,8 bazat pe o mie de opinii are o credibilitate mult mai mare decât aceeași notă obținută din doar câteva recenzii, care poate fi neconcludent din punct de vedere statistic.

În cazul agențiilor de turism, recenziile sunt, de regulă, centralizate din mai multe surse, ceea ce oferă o perspectivă clară și reduce riscul unor interpretări eronate. În schimb, rezervările făcute individual necesită verificări separate și o analiză mai atentă din partea utilizatorului. Pe lângă recenzii, este recomandată și consultarea unor surse externe, precum experiențele reale ale turiștilor sau conținutul video publicat online, pentru validarea informațiilor.”, a precizat specialistul în turism

Oferte „zbor + cazare” la prețuri foarte mici: Cât de reale sunt?

„În ultima perioadă, observăm tot mai frecvent apariția unor oferte de tip „zbor + cazare” către destinații exotice, la prețuri care pornesc de la aproximativ 100 de euro. Deși sunt atractive, acestea trebuie analizate cu atenție, în special în contextul în care utilizarea inteligenței artificiale permite crearea rapidă a unor site-uri cu aspect profesional, imagini convingătoare și recenzii fabricate, ceea ce poate induce ușor în eroare utilizatorii.

În ceea ce privește tarifele foarte reduse, acestea nu sunt, în mod automat, nerealiste. Ele pot apărea în anumite situații, precum extrasezonul sau în cazul destinațiilor cu cerere scăzută, când prețurile sunt semnificativ diminuate. Cu toate acestea, fiecare ofertă trebuie evaluată în funcție de context, întrucât mai mulți factori pot influența costul final. Astfel de pachete există, însă este esențial ca informațiile să fie verificate cu atenție înainte de achiziție.

Elemente obligatorii pentru un site de încredere

Un site credibil trebuie să conțină informații clare de identificare, precum adresa, codul fiscal, un număr de telefon funcțional și un serviciu de asistență accesibil. Totodată, aceste date ar trebui să poată fi verificate cu ușurință și în alte surse online. Absența unor astfel de informații reprezintă un semnal de alarmă și impune verificări suplimentare. Este recomandată confirmarea statutului agenției, inclusiv prin consultarea registrelor oficiale ale autorităților din turism.”, potrivit sursei Digi24.ro

Drepturile pasagerilor când avionul întârzie

„Din punct de vedere legal, o întârziere mai mare de trei ore, anularea unui zbor sau, și mai grav, debarcarea unor pasageri deja îmbarcați pentru a face loc altora care au plătit bilete mai scumpe, reprezintă încălcări ale legislației în vigoare. Aceste abateri au devenit atât de frecvente, încât Uniunea Europeană a stabilit, printr-o directivă, despăgubiri clare pentru pasagerii care trec prin astfel de situații.

Potrivit legislației, orice întârziere mai mare de trei ore dă dreptul la compensație, iar companiile aeriene sunt obligate să ofere pasagerilor băuturi și gustări, precum și alte forme de asistență, în funcție de durata așteptării. În cazul anulărilor de zboruri care provoacă întârzieri de peste o zi, compania aeriană are obligația de a asigura pasagerilor cazare, mese și transportul către hotel, precum și returul la aeroport.

Supraîncărcarea avionului reprezintă, în esență, o practică prin care companiile aeriene vând mai multe bilete decât locurile disponibile, mizând pe faptul că își pot asuma plata unor despăgubiri de până la 600 de euro, în timp ce încasează sume mai mari din vânzarea biletelor la suprapreț. În ipoteza în care discutăm despre necesitatea acordării unor despăgubiri mai mari acest lucru se poate face exclusiv în instanța de judecată.”, a declarat pentru Digi24.ro Adrian Cuculis, avocat

Citește și: Care sunt drepturile pasagerilor în cazul unui zbor anulat

Cum obții despăgubiri pentru trenurile întârziate

Dacă trenul soseşte la destinaţie cu întârziere din cauza transportatorului, pasagerii au dreptul la despagubire, care poate fi echivalentă cu:

25% din preţul de transport pentru trenul întârziat, dacă întârzierea este între 60 şi 119 minute;

50% din preţul de transport pentru trenul întârziat dacă întârzierea este de 120 de minute sau mai mult.

Termenul maxim pentru înregistrarea cererii de despăgubire pentru întârziere la unul din transportatorii participanţi la contractul de transport este de maxim două luni de la terminarea călătoriei sau de la ultima zi de valabilitate a biletului.

Cererea de despăgubire pentru întârziere (formular dedicat) poate fi solicitată în staţiile şi agenţiile de voiaj în care se vând bilete de călătorie pentru traficul internaţional sau se poate descărca de pe site-ul CFR Călători. Formularul va avea menţionat durata întârzierii trenului, validată de personalul căii ferate din staţia unde s-a înregistrat întârzierea.

Editor : C.S.