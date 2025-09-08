Live TV

Educația prin joacă. Cum e să fii animator sau ofițer de experiențe într-un parc tematic

Animatorii și ofițerii de experiențe din Destiny Park sunt cei care fac posibilă învățarea prin joacă pentru copii. Care este perspectiva lor asupra activității lor, cum se muncește cu copiii, care sunt provocările zilnice, aflăm chiar de la ei.

„Să fii animator în Destiny Park este și provocator, și frumos. Copiii au foarte multă energie, sunt imprevizibili și trebuie intri în atmosfera lor și să reușești, în același timp, să-i și înveți lucruri interesante”, mărturisește Răzvan.

 „Să fii ofițer de experiențe în Destiny Park este o activitate foarte frumoasă. Lucrăm cu copii de la vârsta de trei până la 14 ani, îi învățăm lucruri noi, cum ar fi, de exemplu, să-și aleagă o meserie pentru viitor: medic, polițist, aviator... Astfel ei au posibilitatea să-și descopere vocația într-un mediu destins în care râdem și glumim”, spune Claudia.

