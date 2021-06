A murit actorul Ned Beatty, celebru pentru rolurile din „Deliverance”, „Network” și „Superman”

Actorul Ned Beatty, nominalizat la Oscar și celebru pentru rolurile din filme precum „Deliverance”, „Network” și „Superman” a murit la vârsta de 83 de ani.

Actorul a murit din cauze naturale, în casa sa din Los Angeles. „Ned a murit din cauze naturale duminică dimineață, înconjurat de familie și de cei dragi", a declarat Deborah Miller, manager la Shelter Entertainment Group, pentru CNN. „Ned era un talent legendar şi emblematic, precum şi un prieten drag. Ne va lipsi tuturor”, a adăugat ea.

Născut în statul american Kentucky, Ned Beatty a debutat pe marele ecran în anul 1972 în filmul "Deliverance", în regia lui John Boorman, punând astfel bazele unei cariere care a continuat până în 2013.

A jucat, de asemenea, în franciza "Superman", în filmul "All the President's Men" şi în serialul de televiziune "Homicide: Life on the Street".

Ned Beatty a asigurat vocea ursului machiavelic Lotso din filmul animat "Toy Story 3", produs de Pixar, premiat cu Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj de animaţie şi nominalizat la categoria "cel mai bun film".

„A fost o bucurie şi o onoare incredibilă să lucrez cu Ned Beatty", a scris pe Twitter regizorul acestui film, Lee Unkrich.

Rolul jucat de Ned Beatty în filmul "Network" i-a adus prolificului artist american o nominalizare la Oscar la categoria "cel mai bun actor în rol secundar". În film, Ned Beatty a rostit un monolog cinic, care a marcat memoria colectivă a cinefililor din lumea întreagă, vorbind despre dolari, corporaţii şi "forţele primitive ale naturii".

„A fost unul dintre cele mai bune monologuri rostite vreodată într-un film", a comentat actorul devenit regizor Seth Rogen, într-un mesaj publicat pe Twitter după decesul lui Beatty.

Ned Beatty a fost "unul dintre marii actori", a comentat pe aceeaşi reţea de socializare actorul Alex Winter, cunoscut din franciza "Bill & Ted".

Editor : A.P.