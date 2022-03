„CODA” a scris istorie duminică seară la Oscar 2022, după ce a devenit primul lungmetraj produs de o platformă de streaming care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. Gala de decernare a celor mai importante premii din industria cinematografică a fost și în acest an un eveniment fastuos și strălucitor, pentru care toate actrițele și-au păstrat cele mai frumoase rochii sau ținute cu care au surprins.

Iată o galerie foto cu cele mai spectaculoase rochii de la Oscar 2022:

Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock pe scena Oscar 2022

Gala Oscar 2022 a avut numeroase premiere, care au fost intens comentate pe reţelele de socializare. Will Smith a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită evoluţiei sale din filmul "King Richard", îl care îl interpretează pe Richard Williams, tatăl şi antrenorul jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams, însă show-ul de duminică seară a fost umbrit de un moment bizar, care nu fusese planificat de producătorii transmisiunii televizate. Will Smith a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe Chris Rock, după ce starul de comedie făcuse o glumă pe seama soţiei lui Will Smith, actriţa Jada Pinkett Smith, spunând că abia aşteaptă să o vadă într-o continuare a filmului "G.I. Jane" datorită coafurii sale. Jada Pinkett Smith apare în public cu craniul complet ras începând de anul trecut, după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

Moment de reculegere pentru Ucraina la gala premiilor Oscar 2022

Participanții la gala premiilor Oscar au ținut un moment de reculegere pentru victimele războiului din Ucraina.

În timpul celor 30 de secunde de tăcere, pe ecran au apărut slide-uri care spuneau: "Am dori să păstrăm un moment de reculegere pentru a ne arăta sprijinul față de poporul ucrainean care se confruntă în prezent cu invazia, conflictul și prejudecățile în interiorul propriilor granițe. În timp ce filmul este o cale importantă pentru noi de a ne exprima umanitatea în vremuri de conflict, realitatea este că milioane de familii din Ucraina au nevoie de hrană, îngrijire medicală, apă curată și servicii de urgență.

"Resursele sunt puține, iar noi, în mod colectiv, în calitate de comunitate globală, putem face mai mult. Vă cerem să sprijiniți Ucraina în orice mod vă este posibil #standwithukraine."

Vedetele și-au arătat susținerea pentru poporul ucrainean și pe covorul roșu, unde Jason Momoa a purtat o batistă în culorile steagului ucrainean, iar Jamie Lee Curtis a ținut o panglică pe care scrie "cu refugiații"

Cea de-a 94-a ediție a Premiilor Oscar a avut loc duminică.

Editor : D.C.