De la începutul anului 2026, armata rusă a ocupat 890 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean. În același timp, Forțele de Apărare au eliberat 800 de kilometri pătrați în aceeași perioadă, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal.

Zelenski a menționat că avansul total al armatei ruse se ridică la doar 90–100 de kilometri pătrați, ceea ce este semnificativ mai puțin decât în anii precedenți, când Rusia ocupa anual 3.000–4.000 de kilometri pătrați. Președintele a subliniat că, pentru armata rusă, „aproape totul stagnează” pe câmpul de luptă.

El a adăugat că, pentru aceste câștiguri teritoriale minime, armata rusă a pierdut aproximativ 260.000–270.000 de soldați de la începutul anului.

Zelenski a subliniat că, deși pierderile umane nu înseamnă o înfrângere pentru Moscova, situația este departe de a fi una de succes pentru liderul rus Vladimir Putin.

„Situația de pe câmpul de luptă nu este favorabilă pentru Putin. Nu câștigă, dar nici nu pierde”, a declarat Zelenski.

Anterior, el a declarat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu energetic cu Rusia, amintește RBC Ukraine. Președintele ucrainean a afirmat că țara sa se va abține de la a ataca instalațiile energetice rusești dacă Moscova încetează să mai atace infrastructura energetică a Ucrainei.

În plus, Zelenski a spus că ar putea purta discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin, subliniind că principalul obiectiv ar trebui să fie obținerea unui rezultat concret în urma întâlnirii.

Editor : C.L.B.