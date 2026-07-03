Isabelle Huppert a fost aleasă preşedintă a Cinematecii Franceze. Actrița este prima femeie care ocupă această funcție

Actriţa Isabelle Huppert a devenit joi prima femeie aleasă în funcţia de preşedintă a Cinematecii Franceze, prestigioasă instituţie pariziană care păstrează memoria cinematografiei, a anunţat organizaţia într-un comunicat.

Cunoscută ca o pasionată de cinema, actriţa, în vârstă de 73 de ani, îi succede cineastului franco-grec Costa-Gavras, în vârstă de 93 de ani, care a ocupat funcţia de preşedinte al Cinematecii din 2007. Ea a fost aleasă de Consiliul de administraţie pentru un mandat de trei ani, care se va încheia în 2029, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.

Consiliul de administraţie, din care fac parte regizorii Mia Hansen-Løve, Arnaud Desplechin şi Hafsia Herzi, a ales-o luni pe Isabelle Huppert. Olivier Assayas şi Claire Denis au fost numiţi vicepreşedinţi. Alice Winocour şi Nicolas Philibert au fost numiţi secretari. Iar producătorul Saïd Ben Saïd a fost numit trezorier.

În calitate de director general, fostul critic Frédéric Bonnaud conduce din 2015 instituţia de pe strada de Bercy, din arondismentul al XII-lea. O instituţie care, potrivit unui raport din 2025 al Curţii de Conturi, ar trebui să facă obiectul unei reforme profunde.

Această instituţie deţine 50.000 de filme de patrimoniu, aproape un milion de documente despre cinema şi mii de aparate.

Finanţată în proporţie de trei sferturi din subvenţii publice, ea organizează în mod regulat retrospective de filme retrospective dedicate unor actori sau regizori, precum şi expoziţii, cum ar fi cea recentă dedicată lui Marilyn Monroe.

Cinemateca a fost, de asemenea, afectată de mai multe controverse în ultimii ani, în special în legătură cu valul mişcării #MeToo şi cu deschiderea discuţiilor privind violenţa sexuală în lumea cinematografiei. Programarea filmului „Ultimul tango la Paris” la sfârşitul anului 2024 a stârnit, în special, o mare controversă din cauza unei scene de viol filmată fără consimţământul actriţei Maria Schneider. Filmul a trebuit să fie retras din program.

Cinemateca Franceză urmează să deschidă o filială la Marsilia la începutul anului viitor, în cartierul în care a crescut actorul francez Yves Montand.

Editor : B.E.