VIDEO. Prima reacție a lui Salman Khan după condamnarea la 5 ani de închisoare. Sute de fani i-au scandat numele în fața casei

Starul bollywoodian Salman Khan le-a mulţumit fanilor, luni, după ce a fost eliberat pe cauţiune în urma condamnării sale la cinci ani de închisoare pentru uciderea, în urmă cu 20 de ani, a unor antilope dintr-o specie protejată, scrie AFP.com, citată de news.ro.

„Lacrimi de recunoştinţă. Pentru toate persoanele dragi care îmi sunt alături şi care nu şi-au pierdut niciodată speranţa. Vă mulţumesc pentru sprijinul şi dragostea voastră”, a scris actorul pe Twitter, pentru cei peste 32 de milioane de fani care îl urmăresc pe această platformă de socializare.

Tears of gratitude . To all my loved ones who are with me and never lost hope . Thank you for being there with all the love and support . God Bless .