Cântăreața americană Madonna a mărturisit că a fost geloasă pe Kylie Minogue şi a lăsat să se înţeleagă că va fi cap de afiş la festivalul Glastonbury 2026, într-un amplu interviu acordat jurnalistului britanic Graham Norton, relatează BBC.

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Dezvăluirile au fost făcute într-o discuţie de aproape o oră despre viitorul său album, Confessions II, care o readuce pe artistă în mediul care o defineşte cel mai bine: ringul de dans.

„Aşa am început”, i-a spus ea lui Norton. „Am fost dansatoare. Dansul este în ADN-ul meu. Creează comunitate şi, uneori, chiar relaţii”, a explicat artista.

Albumul este despre începuturile sale în New York-ul anilor 1980, dar include şi un duet cu fiica sa, Lola, în care cele două abordează tensiunile din relaţia lor. Un alt cântec, Fragile, este dedicat fratelui său, Christopher, care a murit de cancer în 2024, notează News.ro.

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Madonna a spus că este nerăbdătoare ca fanii să asculte noul album, „pentru că spune o întreagă poveste... Nu pot să fac pur şi simplu muzică de dans fără niciun sens.”

Totuşi, artista a recunoscut: „Nimeni nu vrea vreodată să danseze cu mine”. Ea a explicat acest lucru prin faptul că se lasă prea mult purtată de muzică.

„Pur şi simplu înnebunesc. Cred că îi enervez pe foarte mulţi oameni”, a continuat ea.

Kylie Minogue şi-a făcut apariţia în timpul interviului, deghizată în barmaniţă, şi i-a servit Madonnei un cocktail cu grapefruit.

Momentul a venit la 26 de ani după ce Madonna a purtat un maiou împodobit cu cristale pe care scria „Kylie Minogue”, la gala MTV Europe Music Awards din Suedia – un gest de solidaritate care a luat-o prin surprindere pe artista australiană.

„Nu am fost avertizată deloc”, şi-a amintit Kylie, spunând că „era cât pe ce să leşine” când a văzut ţinuta Madonnei.

Atunci, Madonna a făcut o mărturisire surprinzătoare.

„De fapt, eram puţin geloasă pe tine”, i-a spus ea lui Kylie.

„De ce?”, a întrebat Graham Norton.

„Pentru că era atât de drăguţă”, a replicat Madonna.

”Cred că fostul meu soţ de atunci [Guy Ritchie] avea o pasiune pentru ea, iar eu îmi spuneam: «N-o să fiu niciodată la fel de frumoasă precum Kylie.»”, a declarat artista.

Editor : B.E.