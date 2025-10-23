Live TV

„Niște idioți narcisiști și dependenți de droguri”. Fiica lui Alec Baldwin și Kim Basinger, acuzații grave la adresa părinților

photo-collage.png - 2025-10-23T151246.186
Actorul Alec Baldwin și fiica sa, Ireland Baldwin. Foto. Profimedia
Din articol
„Am crescut cu părinți narcisiști și toxici” „Vreau să-mi protejez fiica de tot acest haos” „Zece ani de durere”

Ireland Baldwin, fiica actorului Alec Baldwin și a actriței Kim Basinger, a lansat acuzații dure la adresa părinților ei. Într-o postare publicată pe platforma Substack, intitulată „30, Flirty, and Surviving”, ea a scris că a crescut „cu părinți narcisiști și toxici” și a vorbit despre anii de singurătate și relațiile disfuncționale care i-au marcat copilăria, scrie La Stampa.

Ireland Baldwin a vorbit deschis despre o copilărie marcată de singurătate, traume emoționale și relații familiale dureroase.

„Am crescut cu părinți narcisiști și toxici”

Cu doar câteva zile înainte de a împlini 30 de ani, pe 23 octombrie, fiica actorului Alec Baldwin și a actriței Kim Basinger a publicat pe platforma Substack un text intitulat „30, Flirty, and Surviving”, în care a făcut o confesiune sinceră despre trecutul ei complicat.

„Intru în anii 30 cu mult mai puțină greutate pe umeri. Povara era nevoia de a duce cu mine oameni narcisiști, instabili și dependenți de droguri, convinși că erau esențiali în viața mea”, a scris ea.

Deși nu l-a numit direct, referirea pare îndreptată către tatăl ei, Alec Baldwin, cu care a avut conflicte publice în trecut. Cel mai cunoscut episod datează din 2007, când o înregistrare audio în care actorul o insulta, numind-o „porcușor nepoliticos și lipsit de considerație”, a devenit virală și i-a marcat profund tinerețea.

Ireland a descris anii copilăriei ca pe o perioadă dominată de lipsuri afective.

„Am crescut fără doi părinți acasă și fără frați la care să pot apela”, a scris ea.

Potrivit acesteia, singurătatea a făcut-o să caute constant aprobarea unor persoane pe care acum le recunoaște drept toxice.

„Dintr-un motiv sau altul, lauda lor însemna totul pentru mine. Dar nimic nu a fost mai eliberator decât momentul în care am realizat cât de nocivi sunt, de fapt”, a povestit ea.

„Vreau să-mi protejez fiica de tot acest haos”

Astăzi, Ireland este mama unei fetițe pe nume Holland, pe care o are cu muzicianul RAC. În postare, ea a vorbit despre dorința de a rupe cercul disfuncționalității.

„Fiica mea nu are nevoie să cunoască aceste persoane. O pot proteja de ele. Pot construi propria mea familie, pas cu pas, și îi pot arăta ce înseamnă cu adevărat dragostea”, a mai scris ea.

Nu este prima dată când Ireland vorbește public despre relațiile tensionate cu familia sa. În timpul sarcinii, ea scria pe rețelele sociale că „se simte singură”.

„Sarcina e grea. E dificil să nu am o familie aproape, pentru că sunt niște idioți cu care nu vreau să am de-a face”, a adăugat ea.

Ireland este singura fiică a lui Alec Baldwin (67 de ani) și Kim Basinger (71 de ani), dar are șapte frați vitregi din căsătoria tatălui ei cu Hilaria Baldwin: Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María și Ilaria, cu vârste între 2 și 12 ani.

„Zece ani de durere”

În textul ei, Ireland Baldwin reflectă asupra ultimului deceniu, plin de provocări și suferință: „Zece ani de durere. Zece ani în care nu știam ce fac, dar tot vorbeam.”

„Nu te rușina niciodată de cine ești cu adevărat. Am pierdut prea mult timp încercând să fiu altcineva, doar ca să plac. Regret asta”, a scris ea apoi, adăugând că „ nu poți schimba pe nimeni. Trebuie să vrea el să se schimbe. Și, cel mai probabil, nu o va face. Așa că pleacă înainte să fie prea târziu.”

În final, Ireland Baldwin a transmis un mesaj de autoacceptare: „Nu ești grasă”, a scris ea repetat, într-un exercițiu de vindecare.

„Nu pot vorbi pentru toată lumea, dar pot să mă concentrez pe drumul meu. Sper să-mi găsesc oamenii. Să-mi găsesc comunitatea”, a mai spus ea.

