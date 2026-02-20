Live TV

FIFA şi UEFA, acuzate de „complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională

Data publicării:
curtea penala internationala
Foto: Profimedia

FIFA şi UEFA sunt acuzate de „complicitate la crime de război” şi „crime împotriva umanităţii în teritoriul palestinian ocupat” într-o plângere de 120 de pagini depusă la Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează L'Equipe, citată de News.ro.

Organizaţiile „Irish Sport for Palestine”, „Scottish Sport for Palestine”, „Just Peace Advocates”, „Euro-Med Human Rights Monitor” şi „Sport Scholars for Justice in Palestine”, dar şi fotbalişti şi cluburi palestiniene, proprietari de terenuri şi o organizaţie de apărare a drepturilor omului din Palestina au depus o plângere de 120 de pagini la Curtea Penală Internaţională.

FIFA, prezidată de Gianni Infantino, şi UEFA, condusă de Aleksander Ceferin, sunt acuzate de „complicitate la crime de război” şi „crime împotriva umanităţii în teritoriul palestinian ocupat”, în special din cauza „includerii de către FIFA şi UEFA a cluburilor de fotbal israeliene cu sediul în colonii ilegale din teritoriul palestinian ocupat, construite pe terenuri furate poporului palestinian”.

Comunicatul subliniază faptul că instituţiile mondiale şi europene de fotbal autorizează cluburile israeliene „să dispute meciuri pe terenurile confiscate”. FIFA şi UEFA ar oferi, de asemenea, „sprijin financiar şi structural cluburilor din colonii, dintre care unele au participat la competiţiile organizate de UEFA”. ”

Deşi nici FIFA, nici UEFA nu au răspuns public până în prezent, CPI, dacă va da curs acestei plângeri, ar putea chema în faţa instanţei persoanele considerate responsabile de aceste acţiuni în calitate de acuzaţi, spre deosebire de organizaţiile în sine, precum FIFA şi UEFA.

Editor : Liviu Cojan

