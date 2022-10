Povestea de film a lui Eminem. De la copilul abuzat de propria mamă și ridiculizat de colegi, la o legendă a hip hop-ului

Eminem, pe nume real Marshall Bruce Mathers III, este unul dintre cei mai apreciați artiști hip hop din toate timpurile. Câștigător de premii Grammy, cu milioane de albume vândute, cu zeci de hit-uri pe locul unu în topurile internaționale, cu piese de peste un miliard de vizualizări pe YouTube, artistul a avut o viață de film, plină de momente dramatice, până să ajungă pe culmile succesului. Cu o mamă dependentă de droguri, care l-a născut la 15 ani, și cu un tată care i-a părăsit, Eminem s-a zbătut mult ca să ajungă un rapper de renume mondial. Starul hip hop a împlinit luni, 17 octombrie, vârsta de 50 de ani.

Rapperul, actorul și producătorul muzical Eminem este unul dintre cei mai bine vânduți muzicieni ai secolului 21 și unul dintre cei mai influenți rapperi ai tuturor timpurilor.

Născut Marshall Bruce Mathers III în 1972 în Missouri, Eminem a avut o copilărie tulbure. A abandonat școala în clasa a IX-a și a avut mai multe job-uri mici până când, în cele din urmă, a devenit rapper.

Eminem – fiul unei adolescente de 15 ani, dependentă de droguri

Eminem nu și-a cunoscut niciodată tatăl, Marshall Mathers Jr., care a abandonat familia când Eminem era încă un copil și a respins toate încercările fiului său de a-l contacta în timpul copilăriei.

Drept urmare, Eminem a fost crescut de mama sa, Deborah Mathers, care l-a născut la vârsta de doar 15 ani. Eminem a fost extrem de critic cu privire la modul în care mama lui l-a crescut. Prin versurile melodiilor sale, el a acuzat-o public că este dependentă de droguri și că l-a supus abuzului emoțional și fizic.

Deborah a negat vehement toate astfel de acuzații, iar în 1999 a depus un proces pentru defăimare de 10 milioane de dolari împotriva fiului ei. Au rezolvat cazul pentru 25.000 de dolari.

În 2008, Deborah a publicat My Son Marshall, My Son Eminem: Setting the Record Straight on My Life As Eminem's Mother , un memoriu care povestește partea ei a poveștii și relația lor complicată. În carte, ea susține că nu și-a exploatat niciodată fiul și că singura ei grijă era pentru copiii ei, potrivit biography.com.

Artistul a avut o copilărie traumatizantă

Mama artistului îşi schimba frecvent locul de muncă, astfel că ea şi fiul se mutau destul de des dintr-un oraş în altul - Missouri, Detroit, Michigan, ceea ce a avut ca efect faptul că în copilărie, apoi în adolescenţă, Marshall nu avea prieteni printre colegii de şcoală, lucru pe care, mai târziu, l-a descris în versurile cântecelor sale.

„Schimbam școala de două, trei ori pe an”, a povestit Eminem, care își aduce aminte că era bătut foarte des de către colegi: „Mă băteau în baie, pe holuri, în dulapuri. A fost cea mai grea parte a vieții mele”.

A urmat cursurile liceului Lincoln din Warren, Michigan, unde a repetat clasa a IX-a de trei ori. În cele din urmă a abandonat şcoala la vârsta de 17 ani. Cu toate acestea, a avut întotdeauna o afinitate pentru limbaj şi pentru modul de exprimare, citind mult şi chiar studiind dicţionare.

„Am descoperit că, indiferent cât de slab aş fi fost la şcoală şi oricât de scăzute ar fi fost notele mele uneori, am fost întotdeauna bun la engleză... Am simţit că vreau să pot avea toate aceste cuvinte la dispoziţie, în vocabularul meu, în orice moment, ori de câte ori trebuie să le rostesc.", declarat el, potrivit site-ului amintit.

Tentativă de sinucidere

La 15 ani, Eminem a cunoscut-o pe cea care urma să îi devină soție și mama fiicei sale – Kim. Cei doi au devenit părinți în 1995, Kim dând naștere unei fetițe – Hailie. Cuplul s-a căsătorit apoi în 1999, însă s-au despărțit și apoi împăcat de mai multe ori. Relația lor nu a durat prea mult, Kim ajungând, mai târziu, subiect în cântecele sale. Atât mama artistului, cât și fosta soție, au fost asupru criticate în piesele lui Eminem.

La 24 de ani, viața nu era tocmai roz pentru Eminem: urma să aibă o fetiță pe care nu o putea întreține financiar, iar primul său album, Infinite, s-a dovedit a fi un eșec total. După nașterea lui Hailie, Eminem lucra peste 60 de ore pe săptămână. Însă, pe neașteptate, a fost concediat. Falit, șomer, cu o carieră eșuată, cu o soție care l-a părăsit, Eminem a căzut în depresie. Adesea apela la medicamente pentru a depăși momentele grele din viața sa. A fost chiar la un pas de a-și pierde viața, în urma unei supradoze luată intenționat. Din fericire, tentativa sa de sinucidere a eșuat și Eminem s-a întors în studio.

Eminem, o legendă a hip hop-ului

Eminem a început să cânte de la vârsta de 14 ani. Pentru început, s-a alăturat formaţiei New Jacks, apoi formaţiei Soul Intent, alături de care a realizat prima sa melodie, în 1995. Ulterior, a format împreună cu câţiva prieteni grupul D12. Versurile sale adesea controversate au reprezentat cea mai bună reclamă pentru artist. După albumul de debut - "Infinite" (1996) - a câştigat rapid popularitate. În 1999, a apărut primul său album de studio, "Slim Shady LP" - care a câştigat mai multe discuri de platină şi i-a adus lui Eminem patru MTV Video Music Awards -, urmat de "The Marshall Mathers LP" (2000) - considerat unul dintre cele mai bune albume ale sale -, şi de "Eminem Show" (2002). Toate au fost răsplătite cu Premii Grammy, făcând din Eminem primul artist care a câştigat titlul de cel mai bun album Rap, cu trei LP-uri consecutive.

În 2004, a lansat albumul "Encore", ce conţine piese ce au înregistrat un mare succes: "Encore", "Mosh", "Mockingbird", "Like Toy Soldiers", "When I'm Gone". După turneul cu trupa sa, în 2005, a urmat o pauză în cariera artistului. În 2009, a lansat albumul intitulat "Relapse", iar în 2010, Eminem a lansat al şaptelea album de studio, "Recovery", care a înregistrat un mare succes internaţional, devenind cel mai bine vândut album al anului 2010 la nivel mondial.

A lansat, ulterior, albumele "Marshall Mathers LP 2" (2013), "Revival" (2017), "Kamikaze" (2018) şi "Music to Be Murdered By" (2020), notează site-ul amintit.

Artistul a devenit şi producător şi a fondat propria casă de discuri, "Shady Records", împreună cu managerul Paul Rosenberg. Are, de asemenea, canalul propriu de radio, "Shade 45". A început şi o carieră de actor cu rolul din drama "8 Mile" ( 2002). A câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original (2003), devenind primul artist rap ce deţine acest premiu. A mai apărut în filme precum "Wash" (2001), "Funny People" (2009) şi serialul de televiziune "Entourage" (2011).

Incluzând şi activitatea sa cu grupurile D12 şi Bad Meets Evil, Eminem a realizat numeroase albume - individuale sau în colaborare - şi a ajuns numărul unu în "Billboard 200". Este unul dintre cei mai bine vânduţi artişti ai anilor 2000, albumele sale fiind comercializate în peste 160 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Pe cea care i-a devenit soţie, Kim Ann Scott, a cunoscut-o când el avea 15 ani, iar ea, 13 ani. Intrând în conflict cu tatăl vitreg, Kim a venit să locuiască împreună cu Eminem şi cu mama acestuia. S-au căsătorit în 1999, dar au divorţat un an mai târziu; în 2006 s-au recăsătorit, însă au divorţat din nou. Cei doi au o fiică, Hailie Jade Scott, care a absolvit Universitatea de Stat din Michigan cu o diplomă în psihologie

