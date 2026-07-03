Taylor Swift şi Travis Kelce s-ar fi căsătorit deja, scrie presa americană, înaintea unei petreceri fastuoase la New York

Cântăreaţa Taylor Swift şi sportivul Travis Kelce s-au căsătorit deja, înainte de marea lor petrecere de la Madison Square Garden, au declarat în exclusivitate pentru Page Six, din cadrul New York Post, mai multe surse. Se crede că superstarul şi jucătorul de fotbal american de la Kansas City Chiefs – care au donat 26 de milioane de dolari în scopuri caritabile înainte de festivităţile lor fastuoase – au devenit oficial soţ şi soţie după ce şi-au rostit jurămintele într-un cadru privat.



Deşi urmează să organizeze o petrecere uriaşă pentru peste 1.000 de prieteni şi membri ai familiei la MSG, vineri – după o cină de repetiţie pentru 100 de persoane, joi –, cei doi şi-ar fi rostit deja jurămintele în faţa unui grup restrâns de persoane dragi, scrie News.ro.



„Sunt deja căsătoriţi”, a insistat o sursă bine informată.



O persoană din industria muzicală din Nashville, bine conectată la evenimente, a declarat că în oraş circulă zvonuri conform cărora cuplul – ambii având vârsta de 36 de ani – „s-a căsătorit deja legal”.



Certificatele de căsătorie din statul New York sunt confidenţiale, însă, aşa cum publicaţia a relatat săptămâna trecută, angajaţi ai serviciului de securitate de la Biroul Funcţionarului Public din Manhattan – unde trebuie obţinută o licenţă de căsătorie în valoare de 35 de dolari pentru a te putea căsători – au insistat săptămâna aceasta că nu a existat nicio urmă a unei licenţe pe numele Swift în ultimele zile, adăugând: „Am fi ştiut”.



O licenţă de căsătorie în statul New York este valabilă 60 de zile şi implică o perioadă de aşteptare de 24 de ore înainte ca ceremonia să poată fi oficiată legal – deşi este posibilă obţinerea unei derogări judiciare pentru a evita această regulă.



Publicaţia i-a contactat pe reprezentanţii lui Swift şi Kelce pentru comentarii.



O altă sursă a menţionat zvonuri conform cărora mica ceremonie ar fi avut loc recent în Tennessee, statul în care Swift s-a mutat la vârsta de doar 14 ani pentru a deveni compozitoare.



Potrivit unui site care monitorizează avionul privat al lui Swift, aeronava cântăreţei a făcut, duminică, o serie de escale interesante în oraşe unde locuiesc membrii apropiaţi ai familiilor celor doi.



După plecarea din Nashville, avionul a aterizat la Philadelphia, unde locuieşte tatăl lui Kelce, Ed. Tot în Pennsylvania locuiesc fratele mai mare al lui Kelce, Jason, şi soţia acestuia, Kylie. Ulterior, avionul a zburat spre Tampa, unde locuieşte tatăl lui Swift, Scott, înainte de a reveni la Nashville. Aeronava a rămas acolo până pe 30 iunie, când a plecat spre New York.



La Madison Square Garden, echipele de muncitori lucrează intens pentru a pregăti uriaşa locaţie în vederea evenimentelor de joi şi vineri – printre care se numără o mare sărbătoare cu spectacole susţinute de prieteni celebri ai artistei, precum Stevie Nicks şi Kenny Chesney.



Se zvoneşte că şi bunul ei prieten Ed Sheeran va urca pe scenă, iar prezenţa lui Paul McCartney este, de asemenea, anticipată.



Locaţia, cunoscută în mod obişnuit pentru competiţii sportive şi concerte, a fost transformată într-un tărâm de basm, incluzând chiar şi o grădină. Meniul evenimentului va cuprinde preparate de la restaurantele preferate ale lui Swift, inclusiv Sartiano’s.

Editor : B.E.