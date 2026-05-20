Românii alocă bugete tot mai mari pentru vacanțele în străinătate: Topul țărilor unde cheltuie cei mai mulți bani

Românii taie din porțiile de mâncare și ies mai puțin în oraș ca să meargă în vacanțe peste hotare. Datele Băncii Naționale arată că, doar în primele trei luni din acest an, turiștii români au lăsat peste 2 miliarde de euro în străinătate, în timp ce, la nivel intern, consumul și achizițiile de bunuri au scăzut.

În ciuda conflictelor internaționale și a instabilității economice la nivel de țară, românii amână anumite achiziții și consumă mai puțin, toate ca să poată călători în alte țări. În martie 2026, suma cheltuită de români în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, o creștere cu 20% față de martie 2025.

În primele trei luni din 2026, românii au cheltuit 2,1 miliarde de euro în afara țării, cu 33% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datele Băncii Naționale arată că în 2025, românii au lăsat în străinătate 10 miliarde de euro. Aproape dublu față de nivelul dinaintea pandemiei.

Germania, Italia și Spania au fost principalele destinații unde au călătorit românii în 2025, după sumele lăsate de aceștia. Germania conduce clasamentul cu peste 1,26 de miliarde de euro. Urmează Italia, cu 1,13 miliarde de euro și Spania, cu aproape 630 de milioane de euro.

Italia și Spania sunt destinații importante de vacanță atât pentru plajă, cât și pentru city break-uri. În Franța, turiștii români au cheltuit peste 600 de milioane de euro.

Grecia și Bulgaria, destinațiile clasice de vară pentru români, au atras împreună peste 500 de milioane de euro fiecare.

În Olanda, românii au cheltuit peste 450 de milioane de euro, iar în Marea Britanie și Turcia, sumele au depășit 400 de milioane de euro.

Austria completează topul, cu aproape 370 de milioane de euro cheltuite de turiștii români.

