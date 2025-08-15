Live TV

Veneția vrea să crească tarifele gondolelor „secrete”, pentru că le-au descoperit turiștii. Localnicii sunt furioși

venetia gondola vaporas
Autoritățile din Veneția iau în considerare creșterea tarifelor pentru gondolele „secrete” ieftine folosite de localnici, după ce influencerii de pe rețelele sociale au început să dea sfaturi turiștilor să meargă cu aceste ambarcațiuni.

Cozile au devenit mai lungi la patru puncte de trecere de pe Canal Grande, principala cale navigabilă a Veneției, după ce influencerii au postat despre gondolele mari sau traghetti, un tip de feribot cu care mergeau până de curând mai mult locuitorii orașului, relatează The Independent.

Feriboturile costă 2 euro pentru turiști și chiar mai puțin pentru localnici, un preț modic față de cei 80 de euro, în medie, pe care îi plătesc turiștii pentru o plimbare cu o gondolă clasică.

Localnicii s-au plâns că acum suferă din cauza aglomerării.

„Feriboturile au devenit ultima modă pentru turiștii care vor să cheltuiască puțin și să se urce într-o gondolă”, a spus Andrea Morucchio, un artist local.

„Din cauza influencerilor și bloggerilor, a devenit unul dintre cele mai populare lucruri din Veneția și, prin urmare, venețienii au de suferit”, adaugă el.

Deși ghidurile de călătorie recomandă de mult timp traghetti pentru deplasările prin oraș, rețelele sociale le-au sporit popularitatea.

Simone Venturini, consilierul pentru turism al Veneției, a declarat pentru The Times că orașul ia în considerare creșterea prețului pentru turiști, apoi investirea acestor fonduri în deschiderea a două noi traversări cu feribotul peste Canal Grande.

„O creștere ar fi justificată, deoarece turiștii folosesc serviciul ca pe o plimbare cu gondola”, a spus el.

Turiștii care provoacă haos pe gondole nu sunt o noutate. În 2024, un grup de turiști a căzut peste bord în timp ce făcea fotografii. În timp ce navigau pe un pod scund din apropierea Pieței San Marco, cererea gondolierului ca pasagerii să rămână așezați a fost ignorată, ceea ce a dus la producerea incidentului.

Orașul are o relație complicată cu turismul. Anul trecut, Veneția a devenit primul oraș din lume care percepe o taxă de intrare pentru excursioniștii de o zi.

O taxă de 5 euro până la 10 euro a fost testată între aprilie și iulie anul acesta. Turiștii care fac rezervări cu mai puțin de patru zile în avans plătesc tariful mai mare.

Excursiștii de o zi care vizitează în timpul orelor de vârf - între 8:30 și 16:00 - trebuie să plătească taxa zilnică, în timp ce turiștii care stau peste noapte și au rezervări la hotel sunt scutiți de această taxă.

Cu toate acestea, oamenii de afaceri din oraș au propus o taxă de intrare și mai mare, de 100 de euro, după ce au declarat că Veneția se află într-o „stare de calamitate”.

Setrak Tokatzian, președintele asociației locuitorilor din Piața San Marco, a solicitat această taxă pentru a stopa „valurile de oameni” care sosesc la Veneția.

„Există o explozie de supraturism cum nu s-a mai văzut până acum, cu oameni care rătăcesc fără să intre în magazine sau măcar să știe unde se află”, spune el.

