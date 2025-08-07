Live TV

VIDEO Cod galben de vânt și valuri mari pe litoral. Turiștii nu au voie să intre în apă

valuri
Foto: Digi24

Este cod galben de vânt la Constanța. Turiștii se pot bucura de soare și de vântul care răcorește puțin litoral, dar nu au voie să intre în apa mării, din cauza valurilor foarte mari. Salvamarii au arborat steagul roșu.

Codul galben de vânt va fi valabil până diseară, la ora 20:00. Marea este foarte agitată și se formează valuri mari. Salvamarii sunt la datorie pe plajă și au arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că oamenii nu au voie să intre în apă, pentru că sunt curenți puternici și pot pot fi trași cu ușurință în largul mării.

La această oră nu este nimeni în apă, la Constanța. Este prima zi din sezonul estival când valurile sunt atât de puternice.

Vântul va sufla cu până la 70k de kilometri la oră până la ora 20:00, iar codul galben de vânt este valabil pentru toate localitățile din județul Constanța, inclusiv stațiunile de pe litoral.

