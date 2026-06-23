Vreme extremă în România, au fost emise alerte de furtuni și caniculă. Zeci de județe sunt vizate - HARTĂ

Meteorologii au emis un cod galben de caniculă valabil în 15 judeţe din Crişana, Maramureş, nordul Banatului, nordul şi centrul Transilvaniei, sudul Moldovei şi estul Munteniei. Tot marți este în vigoare și un cod galben de furtuni în 28 de judeţe din Banat, Oltenia, vestul şi nordul Munteniei şi din zona montană.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă informare privind vreme călduroasă şi disconfort termic, valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 21.00.

În acest interval, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul şi sud-estul ţării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 şi 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni şi în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul şi sudul ţării.

Meteorologii au arătat că, în perioada următoare, vremea se va menţine călduroasă în majoritatea regiunilor şi disconfortul termic va fi ridicat.

Ei au emis o atenţionare cod galben vizând temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic accentuat, valabilă marţi, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiş, Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi în cea mai mare parte a judeţelor Buzău şi Vrancea.

Sursă foto: ANM

„Marţi (23 iunie) în Crişana, Maramureş, nordul Banatului, nordul şi centrul Transilvaniei, sudul Moldovei şi în estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Maximele termice vor fi de 30...33 de grade”, au transmis meteorologii.

O altă atenţionare Cod galben, vizând acelaşi interval, dar de această dată privind instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, va fi în vigoare în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Argeş, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova, Braşov, Covasna, Harghita şi parţial în Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor şi Arad.

Sursă foto: ANM

„Marţi (23 iunie) în Banat, Oltenia, vestul şi nordul Munteniei şi în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 40...50 l/mp”, a arătat ANM.

Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi, pe arii restrânse, şi în restul ţării.

Avertizări de vreme extremă sunt în vigoare și miercuri

O nouă atenţionare cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic accentuat va fi în vigoare miercuri, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Arad şi Timiş.

Sursă foto: ANM

Miercuri, în Crişana, nordul Banatului, Maramureş şi în nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Maximele termice vor fi de 30...34 de grade.

Un Cod galben vizând instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ va fi în vigoare, miercuri, în acelaşi interval orar, în judeţele Hunedoara, Covasna şi în zonele de munte ale judeţelor Cluj, Alba, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ, Harghita şi Mureş.

Sursă foto: ANM

„Miercuri (24 iunie), local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 40...50 l/mp”, au atenţionat meteorologii.

Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi, pe arii restrânse, îndeosebi în sud-estul ţării.

Cum e vremea în București

În zona municipiului Bucureşti, marţi, vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei când va ploua slab (1...3 l/mp). Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică: averse (2...5 l/mp şi izolat peste 10 l/mp) şi descărcări electrice va fi în creştere după-amiaza.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 18...20 de grade.

Miercuri, vremea se va menţine călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi şi gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere. Cerul va fi variabil, iar dupăamiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale (se vor acumula 5...10, izolat peste 15 l/mp), descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi posibil medii dimensiuni.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40...45 km/h) şi vor fi posibile vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade.

Editor : C.L.B.