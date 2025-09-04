Live TV

Alerte ANM: Urmează două zile de caniculă. Cât va dura valul de căldură

Data publicării:
copii care alearga pe langa fantani
Avertizare meteo de canicula. FOTO: Profimedia Images
Din articol
Avertizare meteo de caniculă În a doua parte a lunii, temperaturile scad ușor

Noi alerte de la meteorologi: Urmează două zile de caniculă în România. Elena Mateescu, director ANM, a vorbit la Digi24 despre cum va evolua vremea în luna septembrie și a subliniat că avem de-a face cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În a doua parte a lunii septembrie, vremea recine la un regim de temperaturi normale, a precizat meteorologul.

 

Avertizare meteo de caniculă

Prima avertizare de Cod galben de caniculă intră în vigoare joi la ora 12, până la ora 21 și anunță val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade.

A doua atenționare a fost emisă pentru ziua de vineri, între orele 12 – 21 și anunță val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic în Banat și Crișana, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade.

Valul de căldură se va menține și în zilele următoare, cu precădere în sudul și vestul țării.

„O vreme caldă în continuare, luând în considerare și actualizarea alertelor meteorologice din această dimineață. Astăzi o atenționare meteorologică de cod galben ce vizează zona Maramureșului, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sud - vestul Olteniei și sud-vestul Dobrogei. Vorbim de temperaturi între 30-34°C, temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru o primă decadă a unei luni septembrie în țara noastră, iar mâine valul de căldură va fi în intensificare, în special în Banat, Crișana, dar și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei, temperaturi cuprinse între 30-36°C. Și ceea ce este de remarcat, faptul că valul de căldură va fi de interes și în zilele următoare, luând în considerare regimul de temperaturi cel puțin până la jumătatea lunii septembrie,” a explicat Elena Mateescu, director ANM.

În a doua parte a lunii, temperaturile scad ușor

În a doua parte a lunii septembrie, toamna își intră în drepturi și temperaturile scad ușor.

„Estimările arată o probabilitate ridicată ca după a doua parte a lunii septembrie să revenim la un regim de temperaturi normale, astfel încât să considerăm că toamna își intră în drepturi, dar cu siguranță vom putea actualiza aceste informații pe măsură ce ne apropiem de intervalul respectiv,” a precizat meteorologul.

Pe litoral, ne putem bucura de vreme frumoasă cel puțin până la jumătatea lunii.

„Cel puțin până la jumătatea lunii septembrie, cu siguranță, luând în considerare și temperaturile și în zona literalului, care depășesc pragul unei zile de vară, 25°C, și așa cum spuneam, vom actualiza informațiile astfel încât toamna 2025 să fie caracterizată de temperaturi care să permită petrecerea concediului în zona litoralului, având în vedere deja și data din calendar și după data de 15 septembrie”, a adăugat Elena Mateescu.

Scene "șocante"! O arbitră a fost lovită de un jucător, în văzul tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii
