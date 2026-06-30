Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat marți, în direct la Digi24, că în continuare așteptăm valori de temperaturi cu mult peste ceea ce înseamnă normalul unui final de lună iunie în țara noastră, însă a avertizat că nu vor lipsi fenomenele severe. Meteorologul a precizat că sunt posibile „vijelii cu rafale de 70-90 km/h, grindină de medii dimensiuni sau cantități de precipitații de 30-40, posibil izolat peste 50 l/mp”.

„În continuare așteptăm valori de temperaturi cu mult peste ceea ce înseamnă normalul unui final de lună iunie în țara noastră, având în vedere și extinderea ariei de cod roșu și, respectiv menținerea pentru zona Dobrogei a codului portocaliu”, a spus meteorologul.

Mateescu a precizat că vor fi „valori de temperaturi cele mai ridicate, în special în continuare în partea de vest a țării, acolo unde este posibil să consemnăm valori de 40, posibil izolat 41°, dar și în restul țării temperaturi foarte ridicate, peste pragul unei zile de caniculă, de 35°”.

Ea a afirmat că în acest context este posibil să înregistrăm și astăzi recorduri ale temperaturilor maxime zilnice pentru o zi de 30 iunie, de când se fac măsurători meteorologice în România.

„Nu vor lipsi totuși și fenomenele extreme. Având în vedere aria de cod galben și mai ales de cod portocaliu din centrul țării, așteptăm fenomene conversive specifice. Viteza la rafală va putea avea valori de 70-90km/h, grindină de medii dimensiuni sau cantități de precipitații pe secvențe scurte, de 30-40, posibil izolat peste 50l/m²”, a mai anunțat meteorologul.

Aceasta a menționat că 1 iulie „debutează sub incidența unui cod portocaliu, respectiv cod galben”: „Este posibil în continuare, mai ales în jumătatea nordică a țării, să consemnăm temperaturi ridicate, în timp ce în partea de sud-vest, mai ales, fenomene specifice condițiilor de instabilitate atmosferică”, a spus Mateescu.

„De mâine, temperaturile o să scadă în mod deosebit în regiunile ectracarpatice, dar vor rămâne la nivelul valorilor apropiate de normalul datei din calendar, 30-34°C. În ceea ce privește probabilitatea unui nou val care va afecta Europa de Vest, cu siguranță vom vedea și în ce măsură zona țării noastre va putea fi afectată, în condițiile în care deja la final de lună iunie, cupola de căldură dinspre vestul Europei a avansat și în partea de est a Europei”, a mai declarat ea.

Editor : C.S.