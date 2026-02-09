Live TV

Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Data publicării:
parc cu zapada si iarba verde si o fata
FOTO: Getty Images
Din articol
Vremea în Banat Vremea în Crișana Vremea în Transilvania  Vremea în Maramureș Vremea în Moldova  Vremea în Dobrogea  Vremea în Muntenia  Vremea în Oltenia  Vremea la munte 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 9-22 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi rece la începutul intervalului, cu temperaturi sub normalul perioadei și posibil ninsori sau ploi locale, apoi se va încălzi treptat, urmând alternanțe de temperaturi și precipitații pe tot parcursul celor două săptămâni.

Vremea în Banat

La începutul intervalului, media maximelor termice se va situa în jurul a 9 grade, apoi va scădea brusc până spre 2 grade. Ulterior se observă o creștere a mediei temperaturilor diurne până la valoarea de 13 grade, în 12 februarie. După aceasta, din data de 15 februarie se remarcă o altă scădere a temperaturilor maxime, când mediat se vor înregistra 6 grade, apoi va crește treptat până spre finalul intervalului, până la 10 grade.

Dacă se face raportare la media minimelor termice, aceasta va fi de -1...0 grade în primele trei zile, apoi va crește până la aproximativ 4 grade, în 13 februarie. Va urma o altă răcire până în data de 17 februarie, apoi media temperaturilor minime va crește, din nou, până la 0 grade, în perioada 19-22 februarie.

Temporar vor fi precipitații în ambele săptămâni, cu cele mai mari cantități în zilele de 13 și 15 februarie.

Vremea în Crișana

În prima săptămână se pot identifica variații semnificative ale mediei maximelor termice, între 4 grade, în data de 10 februarie și până la 14 grade, în 12 februarie. În schimb, în a doua parte a intervalului de anticipație se remarcă o creștere a temperaturilor maxime, pornind de la o medie de 4 grade (16 februarie) și atingând 8 grade, în ultimele patru zile. În ceea ce privește media temperaturilor nocturne, aceasta va fi în scădere până spre 0 grade, în 10 și 11 februarie, apoi va crește și va atinge valoarea de 4 grade, în următoarele două zile.

După aceasta, urmează o altă scădere și, mediat, se vor înregistra -3 grade, în 17 februarie. Nu în ultimul rând, spre finalul intervalul se va atinge o medie a minimelor termice de 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în toată perioada analizată, cu cele mai mari cantități în data de 13 februarie.

Vremea în Transilvania 

În primele patru zile se poate remarca o creștere a temperaturilor diurne, astfel că media acestora va atinge 12 grade, în data de 12 februarie. Ulterior, se observă o scădere a acestei medii până la o valoare de 3 grade, în ziua de 16 februarie. Până spre sfârșitul intervalului de anticipație (19-22 februarie), media maximelor termice va fi, din nou, în creștere și se vor înregistra 6 grade. În privința temperaturilor din timpul nopților, se remarcă o scădere bruscă a mediei acestora în data de 10 februarie (-6 grade), apoi o creștere până în data de 14 februarie (2 grade).

În următoarele zile se întrevede o nouă răcire a vremii, astfel că media minimelor termice va scădea până în jurul a -5 grade, în 17 februarie. În continuare nu vor fi variații importante, iar la finalul intervalului se vor atinge -2 grade.

Temporar vor fi precipitații, posibil mai însemnate cantitativ în data de 13 februarie.

Vremea în Maramureș

În primele două zile, valorile termice diurne se vor situa în jurul unei medii de 6 grade, apoi se poate observa o creștere a acestora, până spre 12 grade, în zilele de 12 și 13 februarie. Ulterior, media temperaturilor maxime va scădea și va fi de aproximativ 4 grade, în 16 și 17 februarie, iar după această perioadă nu vor mai fi variații semnificative. În ceea ce privește minimele termice, media acestora va fi de 2 grade, la începutul intervalului de anticipație, apoi vor scădea brusc spre -3 grade, însă în perioada 12-14 februarie vor crește și se vor înregistra aproximativ 2 grade.

După aceasta, o nouă răcire a vremii se întrevede la începutul celei de-a doua săptămâni, astfel că media temperaturilor minime va fi cuprinsă între -3 și -1 grad.

Temporar vor fi precipitații, iar cele mai mari cantități ar urma să se înregistreze în data de 13 februarie.

Vremea în Moldova 

Vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, cu maxime negative și minime ce vor coborî sub pragul gerului în cea mai mare parte a regiunii. Ulterior se va încălzi treptat, astfel încât, în data de 12 februarie va fi mai cald decât în mod normal, în special în jumătatea sudică, iar mediat regional maximele vor fi de 8...10 grade. Până în 17 februarie se va răci din nou, spre medii de 0...2 grade, apoi iar se va încălzi, până în jurul mediei de 6 grade.

Regimul termic nocturn, după debutul geros, va urma un traseu ascendent, spre medii în jurul a 0 grade în data de 14 februarie, după care va intra pe o pantă descendentă, spre -8...-2 grade în 17 februarie și va încheia estimările cu -4...0 grade, valori mediate pe regiune.

Probabilitatea ca precipitațiile să se manifeste pe arii mai extinse va fi mai ridicată în 14 și 15 februarie.

Vremea în Dobrogea 

În prima zi din interval vremea va fi mai rece decât în mod caracteristic datei, cu maxime în jurul a 0 grade și minime de -4 grade, valori obținute prin mediere regională, dar se va încălzi treptat până în 12, 13 februarie când media maximelor se va situa între 10 și 14 grade, iar a minimelor între 4 și 6 grade.

După acest interval, regimul termic va fi din nou în scădere, spre valori mediate diurn de 2...6 grade și nocturn între -4 și 0 grade în data de 16 februarie, însă până spre sfârșitul intervalului estimat se va mai redresa ușor, spre 6...14 grade ziua și -2....4 grade noaptea.

Între 13 și 17 februarie vor fi probabile precipitații pe arii mai extinse, iar în restul intevalului acestea se vor semnala sporadic.

Vremea în Muntenia 

Vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanțe semnificative de la o zi la cealaltă. Astfel, dacă la debut vor fi temperaturi sub normalul perioadei, cu medii maxime de 0...2 grade și minime de -7...-4 grade, până în data de 12 februarie acestea vor crește treptat și vor ajunge la 10...14 grade ziua și 2...4 grade noaptea, în valori mediate.

Pe intervalul 14 – 16 februarie se va răci din nou, spre medii diurne de 2...4 grade și nocturne de -4....0 grade și ulterior va fi un proces de încălzire ce va conduce la valori în jurul a 10 grade mediat regional la maxime și spre 0 grade la minime.

Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată între 14 și 17 februarie, iar în restul intervalului acestea se vor semnala pe areale mici și doar trecător.

Vremea în Oltenia 

Vremea va fi rece în primele două zile din interval în cea mai mare parte a regiunii, dar se va încălzi treptat, astfel că se va face chiar deosebit de cald pentru această perioadă. În consecință, mediile maximelor vor porni de la -2...2 grade, iar ale minimelor de la -4...-2 grade și vor ajunge la 10...14 grade ziua și 0...2 grade noaptea, în data de 14 februarie.

Până în 16 februarie se va răci din nou, cu medii maxime de 4...8 grade și minime de -4...0 grade, apoi iar se va încălzi, astfel că maximele vor ajunge la 10...12 grade mediat regional și minimele la -2...2 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în prima zi și din nou din 14 februarie.

Vremea la munte 

Regimul termic va avea alternanțe, de la rece în primele zile și chiar ger în zonele înalte, spre valori mai ridicate decât în mod caracteristic perioadei, cu valori în general pozitive ziua. În acest scenariu, în datele de 9 și 10 februarie, mediile temperaturilor maxime vor fi de -4...0 grade și ale minimelor de -12...-6 grade, iar până în data de 12 februarie valorile termice maxime vor coborî la -4 grade și cele minime la -8 grade mediate regional.

După acest interval vor avea o tendință de creștere spre medii între -2 și 2 grade ziua și între -8 și -4 grade noaptea.

Probabilitatea pentru precipitații pe arii extinse va fi mai ridicată din 14 februarie.

Editor : C.S.

