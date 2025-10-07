Meteorologul ANM Oana Păduraru a vorbit luni, în direct la Digi24, despre ciclonul Barbara, care urmează să ajungă în România. Potrivit acesteia, vor fi ploi foarte intense și vânt puternic, iar în județele aflate sub cod roșu, Constanța, Ialomița și Călărași, se pot acumula până la 100-120 l/m² de apă. „Rafalele vor ajunge la 70 km/h, iar la munte va ninge viscolit, cu un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri”, a avertizat meteorologul.

Despre ciclonul Barbara, care urmează să ajungă în România, meteorologul ANM a declarat:

Este vorba de o nouă formațiune ciclonică în această perioadă a anului. De altfel, apa mărilor și a oceanelor tinde să fie mai caldă decât uscatul și din acest motiv activitatea ciclonică este destul de intensă. Se generează formațiuni de presiune scăzută în zona mărilor și a oceanelor, iar activitatea din zona Mării Mediterane nu încetează încă și avem parte de astfel de episoade cu ploi foarte intense, pentru că aceste formațiuni ciclonice transport o cantitate foarte mare de umezeală în deplasarea lor.

Meteorologul a mai punctat că și zona Bulgariei va fi afectată, fiind emis cod roșu.

„Chiar dacă ploile deja au început, ele nu vor fi însemnate cantitativ astăzi, pe timpul zilei, deși avem un cod galben în vigoare pentru partea de est și de sud-est a țării”, a explicat meteorologul.

„Cantitățile foarte mari de apă vor începe să se adune începând cu orele serii, adică ora 21:00, când vor intra în vigoare aceste coduri: cod roșu, cod portocaliu și din nou cod galben pentru sudul și estul țării. În județele aflate sub cod roșu: Constanța, Ialomița și Călărași, până mâine seara, la ora 23:00, ne așteptăm la cantități de apă ce vor depăși chiar și 100-120l/m². În același timp, ne așteptăm și la intensificări ale vântului nu doar în aceste județe, ci și în restul zonelor vizate de codul portocaliu și codul galben”, a afirmat Oana Păduraru.

De asemenea, aceasta avertizează că „în zona aflată în cod portocaliu, cantitățile de apă vor ajunge până în jurul a 70l/m², cantitate estimată de altfel și pentru zona Capitalei, iar în cele aflate sub cod galben 30-40l/m²”.

Ninsori la munte

„Rafalele însă vor fi destul de puternice tot în cursul serii, al nopții, dar mai ales pe parcursul zilei de mâine: 50-70km/h, iar la munte va ninge viscolit la altitudini mai mari de 1.700 de metri și se va depune strat nou de zăpadă, care va putea atinge chiar și 30 de centrimetri”, a mai informat ea.

La munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor fi destul de puternice, zăpada troienită, iar începând de joi, treptat, vremea se va mai ameliora, a mai explicat meteorologul.

„Intensificările de vânt vor mai fi prezente în zona Moldovei, zona Dobrogei, estul Munteniei, dar și în Carpații de Curbură și Carpații Meridionali, apoi treptat și aici vor slăbi”, a mai spus ea.

„Încă din cursul serii de joi, vântul va slăbi în intensitate, însă ploile vor fi în restrângere ca arie destul de mult pe parcursul zilei de joi și vor deveni în general slabe cantitativ”, a mai adăugat aceasta.

Potrivit meteorologului, la finalul săptămânii vremea va fi mai bună: „Nu scăpăm în totalitate de ploi, dar tendința este ca măcar valorile termice să mai crească ușor și treptat”.

