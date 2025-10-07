Live TV

Video Ciclonul Barbara lovește România: ANM a emis cod roșu de ploi puternice în trei județe. Unde au fost anunțate ninsori viscolite

Data actualizării: Data publicării:
ploaie si om cu umbrelă
ANM a emis avertizări de vremea rea. Foto: GettyImages
Din articol
Ninsori la munte 

Meteorologul ANM Oana Păduraru a vorbit luni, în direct la Digi24, despre ciclonul Barbara, care urmează să ajungă în România. Potrivit acesteia, vor fi ploi foarte intense și vânt puternic, iar în județele aflate sub cod roșu, Constanța, Ialomița și Călărași, se pot acumula până la 100-120 l/m² de apă. „Rafalele vor ajunge la 70 km/h, iar la munte va ninge viscolit, cu un strat de zăpadă de până la 30 de centimetri”, a avertizat meteorologul.

Despre ciclonul Barbara, care urmează să ajungă în România, meteorologul ANM a declarat:

Este vorba de o nouă formațiune ciclonică în această perioadă a anului. De altfel, apa mărilor și a oceanelor tinde să fie mai caldă decât uscatul și din acest motiv activitatea ciclonică este destul de intensă. Se generează formațiuni de presiune scăzută în zona mărilor și a oceanelor, iar activitatea din zona Mării Mediterane nu încetează încă și avem parte de astfel de episoade cu ploi foarte intense, pentru că aceste formațiuni ciclonice transport o cantitate foarte mare de umezeală în deplasarea lor.

Meteorologul a mai punctat că și zona Bulgariei va fi afectată, fiind emis cod roșu. 

„Chiar dacă ploile deja au început, ele nu vor fi însemnate cantitativ astăzi, pe timpul zilei, deși avem un cod galben în vigoare pentru partea de est și de sud-est a țării”, a explicat meteorologul.

„Cantitățile foarte mari de apă vor începe să se adune începând cu orele serii, adică ora 21:00, când vor intra în vigoare aceste coduri: cod roșu, cod portocaliu și din nou cod galben pentru sudul și estul țării. În județele aflate sub cod roșu: Constanța, Ialomița și Călărași, până mâine seara, la ora 23:00, ne așteptăm la cantități de apă ce vor depăși chiar și 100-120l/m². În același timp, ne așteptăm și la intensificări ale vântului nu doar în aceste județe, ci și în restul zonelor vizate de codul portocaliu și codul galben”, a afirmat Oana Păduraru. 

De asemenea, aceasta avertizează că „în zona aflată în cod portocaliu, cantitățile de apă vor ajunge până în jurul a 70l/m², cantitate estimată de altfel și pentru zona Capitalei, iar în cele aflate sub cod galben 30-40l/m²”.

Ninsori la munte 

„Rafalele însă vor fi destul de puternice tot în cursul serii, al nopții, dar mai ales pe parcursul zilei de mâine: 50-70km/h, iar la munte va ninge viscolit la altitudini mai mari de 1.700 de metri și se va depune strat nou de zăpadă, care va putea atinge chiar și 30 de centrimetri”, a mai informat ea. 

La munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor fi destul de puternice, zăpada troienită, iar începând de joi, treptat, vremea se va mai ameliora, a mai explicat meteorologul.

„Intensificările de vânt vor mai fi prezente în zona Moldovei, zona Dobrogei, estul Munteniei, dar și în Carpații de Curbură și Carpații Meridionali, apoi treptat și aici vor slăbi”, a mai spus ea. 

„Încă din cursul serii de joi, vântul va slăbi în intensitate, însă ploile vor fi în restrângere ca arie destul de mult pe parcursul zilei de joi și vor deveni în general slabe cantitativ”, a mai adăugat aceasta.

Potrivit meteorologului, la finalul săptămânii vremea va fi mai bună: „Nu scăpăm în totalitate de ploi, dar tendința este ca măcar valorile termice să mai crească ușor și treptat”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
2
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Afirmația care spune totul despre caracterul Emmei Răducanu
Digi Sport
Afirmația care spune totul despre caracterul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
peisaj de toamnă în parc
Cât vor mai dura frigul și ploile în țară. Prognoza meteo actualizată...
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
De ce europenii pariază pe tancuri, când dronele le aruncă în aer pe...
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au...
Ultimele știri
De ce Stephen King este autorul cel mai cenzurat în şcolile publice americane. „Lista neagră” a autorilor indezirabili
Nobel 2025. Ondeletele, astrofizica şi „mantia invizibilităţii”, printre favorite la Premiul Nobel pentru Fizică
De ce calea spre UE a Ucrainei va fi dificilă, indiferent de opoziția lui Viktor Orban
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Group of people walking down the street at heavy rain in motion blur. Concept bad weather, resistance to difficulties.
IGSU avertizează asupra vremii severe anunțate de ANM. Recomandări pentru populație
inundatii constanta
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
bucuresti, vreme rea, ploi, viscol, meteo
Ploi abundente, temperaturi scăzute și ninsori: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
ploi
Vreme extremă în România. Cod roșu de ploi abundente și inundații în sud-estul țării: peste 100 l/mp în doar câteva ore
ploaie-umbrela
Vremea rămâne rece în România: urmează patru zile de frig, ploi și ninsori viscolite. Cum va fi vremea în București
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
„The Simpsons Movie” revine cu o continuare după două decenii. Data de lansare, stabilită
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Jennifer Lopez și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos