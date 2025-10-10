Cod galben de vânt puternic sâmbătă, în Dobrogea, Moldova și în Carpații Meridionali. Cum va fi vremea la București

Un cod galben de vânt puternic va intra în vigoare sâmbătă dimineață, la ora 05:00, și va fi valabil până la ora 23:00, în zona Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, iar o altă avertizare, tot cod galben, de vânt va fi valabilă în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, tot sâmbătă, în intervalul orar 09:00 - 18:00. La București, sunt posibile ploi slabe în prima parte a zilei de sâmbătă.

Primul cod galben de vânt puternic emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru sâmbătă, 11 octombrie, va fi valabil în intervalul orar 05 - 23. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1.700 de metri vor fi rafale de 90...120 km/h.

Foto: meteoromania.ro

A doua avertizare de vânt puternic este tot un cod galben, valabil sâmbătă, în intervalul orar 09 - 18. În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h.

ANM precizează că intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor și fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Vremea la București

Sâmbătă, vremea va fi normală din punct de vedere termic în Capitală. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Valoarea maximă a temperaturii va fi de 19...20 de grade.

