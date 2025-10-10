Live TV

Cod galben de vânt puternic sâmbătă, în Dobrogea, Moldova și în Carpații Meridionali. Cum va fi vremea la București

Data publicării:
femeie cu o umbrela intoarsa de vant
Alertă de vreme rea. Foto: Shutterstock
Din articol
Vremea la București

Un cod galben de vânt puternic va intra în vigoare sâmbătă dimineață, la ora 05:00, și va fi valabil până la ora 23:00, în zona Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, iar o altă avertizare, tot cod galben, de vânt  va fi valabilă în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, tot sâmbătă, în intervalul orar 09:00 - 18:00. La București, sunt posibile ploi slabe în prima parte a zilei de sâmbătă.

Primul cod galben de vânt puternic emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru sâmbătă, 11 octombrie, va fi valabil în intervalul orar 05 - 23. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1.700 de metri vor fi rafale de 90...120 km/h.

Screenshot 2025-10-10 at 10.31.53
Foto: meteoromania.ro

A doua avertizare de vânt puternic este tot un cod galben, valabil sâmbătă, în intervalul orar 09 - 18. În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h.

ANM precizează că intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor  și fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

Vremea la București

Sâmbătă, vremea va fi normală din punct de vedere termic în Capitală. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Valoarea maximă a temperaturii va fi de 19...20 de grade.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Digi Sport
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează...
viktor orban
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
Peisaj de toamnă în parc.
Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru...
Ultimele știri
OMS: O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa suferă de depresie. Țările cu cele mai mari probleme
Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Suntem pregătiți și facem planuri”
„Muncim doar pentru a supraviețui”. Românii, prea săraci să economisească: un sfert rămân fără bani la final de lună, arată un sondaj
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
raw drona inundatii silistea 081025 _1__00087
Codul roșu de ploi puternice, prelungit în județul Constanța: cât mai durează și care sunt localitățile afectate
oameni cu umbrela pe strada in bucuresti
Ministrul Mediului, despre alertele cod roșu de ploi torențiale: Avem fenomene extreme. Există comunități care au fost afectate
oameni cu umbrela
Noi date meteo de la șefa ANM. „Cod portocaliu în următoarele ore, toată zona de sud-est cu ploi și vânt de 70 km/h”, anunță Mateescu
oameni in zapada
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal și cu multă zăpadă
Ciclon Barbara în România. Foto Getty Images
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta...
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat...
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”