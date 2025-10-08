Meteorologii au prelungit miercuri după-amiază codul roșu de ploi puternice în județul Constanța.

Potrivit alertei meteo nowcasting, codul roșu va fi valabil în intervalul orar 15:00 - 18:00 , iar localitățile afectate sunt:

Hârșova,

Cogealac,

Ciobanu,

Crucea,

Ghindărești,

Seimeni,

Topalu,

Gârliciu,

Pantelimon,

Târgușor,

Fântânele,

Siliștea,

Saraiu,

Horia,

Grădina,

Vulturu;

Meteorologii anunță că va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50...70 l/mp.

La ora 15.00 a expirat anterioara avertizare cod roşu emisă pentru întreg judeţul Constanţa.

Până la ora 12.00, Apele Române au anunţat că s-au depăşit cotele de pericol la două staţii din judeţul Constanţa, în mai multe zone ale aceluiaşi judeţ fiind înregistrate precipitaţii care au depăşit 70 de litri pe metru pătrat.

Urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele 24 de ore, în judeţul Constanţa, sunt depăşite două cote de pericol, la staţia hidrometrică Cheia, pe râul Casimcea şi la la staţia hidrometrică Băltăgeşti, pe Valea Dunărea. În ambele zone, nivelul apei este în creştere.

De asemenea, sunt atinse cotele de atenţie, la:

staţia hidrometrică Nuntaşi, pe râul Nuntaşi;

staţia hidrometrică Baia, pe râul Hamangia;

staţia hidrometrică Biruinţa, pe valea Urlichioi.

Staţii hidrometrice din judeţul Constanţa unde s-au înregistrat în ultimele 24 de ore peste 70 l/mp, dar şi peste 100 l/mp (la ora 12.00):

staţia Băltăgeşti, valea Dunărea – 140 l/mp;

staţia Mihail Kogălniceanu, râul Agi Cabul – 120 l/mp;

staţia Nuntaşi, râul Nuntaşi – 127 l/mp;

staţia Topalu, râul Dunărea – 127,2 l/mp;

staţia Nisipari, râul Nisipari- 91 l/mp;

staţia Dorobanţu, râul Dorobanţu – 85 l/mp;

staţia Pantelimon, râul Râmnic – 86,8 l/mp;

staţia Techirghiol, râul Techirghiol 82,2 l/mp

staţia Casimcea, râul Casimcea 77,6 l/mp;

staţia Ciobanu, râul Dunărea – 74 l/mp;

staţia Cheia, râul Casimcea – 72,6 l/mp;

