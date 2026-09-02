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Avertizare de la meteorologi. Zonele în care vor fi ploi torențiale și intensificări ale vântului

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masini circula in ploaie
FOTO: INQUAM PHOTO - Octav Ganea
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Meteorologii au emis o avertizare meteo, fără cod, de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă până joi seara, la ora 21:00.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, miercuri local în Moldova și nordul Munteniei, iar joi pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40...50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și izolat de peste 20...30 l/mp, mai spun meteorologii.

Editor : M.B.

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