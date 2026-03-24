Meteorologii au actualizat prognoza pentru Florii și Paște. Cum va fi vremea până pe 20 aprilie

Prognoza pentru patru săptămâni.
Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026 Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026 Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026 Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, în perioada 23 martie – 20 aprilie. Meteorologii anunță o vreme mai caldă decât în mod normal la începutul intervalului, urmată de o răcire în primele săptămâni din aprilie, cu ploi mai frecvente în mare parte a țării, iar spre final temperaturi și precipitații apropiate de valorile obișnuite.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile nordice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-vestice, sudice și estice, precum și în zonele montane, dar și local deficitar în extremitatea de nord-vest a țării.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea estică a teritoriului.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Editor : C.S.

